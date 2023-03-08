ثامر السليم



دشنت كلية العلوم الاجتماعية بجامعة الكويت معرض الفرص الوظيفية تحت رعاية عميدة الكلية مها السجاري وبحضور وكيل وزارة الدفاع الشيخ د.عبدالله المشعل، ومشاركة عدد من الجهات الرسمية في الدولة.



وقال وكيل وزارة الدفاع الشيخ د.عبدالله المشعل في حديث له على هامش الافتتاح، إن وزارة الدفاع من الوزارات الحيوية، حيث أصبح لدينا تخصصات متعددة لخدمة المجتمع، وتتوافر لدينا العديد من الوظائف التي نستقطب لها أفضل الكوادر الوطنية بشقيها المدني والعسكري.



وأضاف أن خريجي جامعة الكويت متميزون وقد لمسنا هذا من واقع تجربتنا معهم في الهيئة الطبية وغيرها من مرافق الوزارة، ونتمنى من خلال هذا المعرض أن نعرف الطلبة على الفرص الوظيفية المتاحة للخريجين في وزارة الدفاع ونحظى بنسبة من خريجي جامعة الكويت للانتساب في وزارة الدفاع.



وقالت القائم بأعمال عميد كلية العلوم الاجتماعية د.مها السجاري إن هذا المعرض يتميز بمشاركة جهات حكومية لديها خطة وأدوار تدريبية وتأهيلية للطلبة قبل التخرج، مشيرة إلى أن الجهات المشاركة استقطبت خريجي كلية العلوم الاجتماعية.



وأضافت السجاري ان المعرض يطرح مجالات وظيفية متعددة لطلبة وطالبات الكلية من مختلف التخصصات، مبينة أن الجهات المشاركة تربطها اتفاقيات تعاون وشراكة مجتمعية مع الجامعة في تدريب الطلبة ميدانيا.



وأوضحت أن الكلية بصدد تنظيم دورات تدريبية متخصصة للطلبة وإتاحة الفرصة أمام عدد أكبر من طلبة الجامعة للتدريب لدى الجهات الحكومية المشاركة على حسب تخصص وميول كل طالب.



من جانبه، قال القائم بأعمال رئيس قسم الاجتماع والخدمة الاجتماعية د.عامر الصالح في تصريح مماثل إن المعرض شهد العديد من الفعاليات والأنشطة التي تهدف إلى تعريف الطلبة الخريجين على الفرص الوظيفية والوزارات وأهم القطاعات فيها.



وأشار الصالح إلى أن المعرض فرصة للتعرف على كل المجالات ومضمون العمل بالنسبة للقطاعات الحيوية.