قال قائد القيادة المركزية الأميركية الجنرال إريك كوريلا أمس إن الجيش الأميركي لاحظ زيادة كبيرة في السلوك غير المهني للقوات الجوية الروسية في سورية منذ الأول من مارس، مستشهدا بطلعات جوية لطائرات حربية روسية مسلحة فوق القواعد الأميركية هناك.



وأضاف كوريلا أمام لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ «لاحظنا زيادة كبيرة منذ الأول من مارس تقريبا في سورية».



تأتي تصريحات كوريلا في أعقاب تأكيدات أميركية بأن اعتراض روسيا لطائرة مسيرة أميركية فوق البحر الأسود يوم الثلاثاء كان جزءا من نمط سلوكي أكثر عدوانية من جانب الجيش الروسي.