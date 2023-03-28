صلاة المريض



سيدة مسنّة عملت أكثر من عملية في عينيها وتصلي وهي جالسة على الكرسي لا تستطيع الركوع، هل صلاتها صحيحة؟



٭ إذا كانت العملية في العينين وتستطيع أن تجلس على الأرض وليس فيها ألم في رجليها لأن ألمها في العينين فإنها يجب ان تجلس على الأرض وليس على الكرسي وتصلي وهي جالسة على الأرض، وإن كانت تستطيع القيام تقوم وتصلي وهي قائمة وإذا كان الألم في الركوع والسجود فإذا صلت قائمة أو جالسة تومئ بالركوع حتى لا تؤلمها عيناها وتومئ بالسجود كذلك أكثر من الركوع ويكفي أن تقول سبحان ربي العظيم وسبحان ربي الأعلى فقط مرة واحدة حتى لا تتألم أكثر من هذا وصلاتها صحيحة إن شاء الله.



تأخير الدورة



ما حكم أخذ حبوب منع الحمل لتأخير الدورة من أجل إتمام صيام رمضان؟



٭ هذا أمر يجوز عمله، وقد أفتى بذلك كثير من أهل العلم وأجازوا ذلك من أجل التأخير للدورة حتى تتم صيام رمضان وقيامه، إذا لم يترتب على ذلك ضرر أما إن ترتب على أخذها للحبوب ضرر فلا تجوز لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «لا ضرر ولا ضرار».



الفدية



لم أكن أعلم أن قضاء دين الصيام له فدية إذا لم أصم القضاء قبل أن يأتي رمضان الثاني، وإن هذه الفدية تتكرر مع تكرار السنين، فمثلا لو علي 10 أيام خلال عشرين سنة مضت فهل أدفع فدية عن العشر أيام لمدة عشرين سنة أي ما يعادل 200 يوم؟



التي يكون عليها أيام قضاء من رمضان وتتراخى في قضائها، وتسوف الى ان يأتي رمضان القادم، قال بعض الفقهاء: ما دامت هي تراخت، سواء هو رجل أو امرأة. ففي ذمته الصيام ومع الصيام فدية عن كل يوم، لكن اذا كانت مريضة ولم تستطع الصيام الى ان أتى رمضان القادم فلا يترتب عليها فدية، وعموما مسألة الفدية مسألة اجتهادية والأفضل إخراجها اما اذا كانت حاملا أو مرضعا أو مريضة فليس عليها إلا أداء الدين إن شاء الله.