دمشق - هدى العبود



بعد تميزها في شخصية «رولا حليم زاهر» في مسلسل «مع وقف التنفيذ»، تشارك الفنانة سارة بركة ضمن مسلسل «عقد إلحاق»، يذكر أن سارة بدأت مشوارها الى عالم التمثيل من أوسع أبوابه، فهي فنانة خريجة المعهد العالي للفنون المسرحية دفعة 2022، وأثبتت نفسها من خلال دور واحد فقط، استطاعت من خلاله أن تلعب على أوتار شخصية «رولا» أمام كاميرا المخرج الفنان سيف رفيق سبيعي، وكان وجودها على الشاشة محببا جدا من قبل مشاهدين.



استطاعت سارة بعد ذلك أن تختار أدوارها بتنوع كبير، وكانت حريصة على اختياراتها لننتظرها من خلال مسلسل «كانون» الذي تعرض لقضايا اجتماعية، بمشاركة مجموعة كبيرة من الممثلين السوريين.