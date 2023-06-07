أكدت مها البرجس أمين عام جمعية الهلال الأحمر أهمية اجتماعات المنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر كونها تعزز التعاون الميداني بين مكونات المنظمة وتسهم في بناء قدرات الجمعيات الوطنية وتقوي جاهزيتها للكوارث.



وقالت البرجس في اتصال لـ (كونا) عقب اختتام أعمال الدورة الـ 47 للمنظمة تحت شعار «وحدة من اجل الإنسانية» في العاصمة القطرية الدوحة، إن الدورة الحالية ناقشت دور الجمعيات الوطنية والتحديات الراهنة في مجال الإغاثة والعمل الإنساني لمواجهة التحديات الإنسانية.



وذكرت أنه تم استعراض تقارير كل من مراقبي اللجنة الدولية للصليب الأحمر والاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر إضافة إلى تقرير اللجنة الإسلامية للهلال الدولي عن الأوضاع الإنسانية التي تشهدها المنطقة.



وأوضحت أن الاجتماع ناقش موضوع صندوق الطوارئ ومعايير الترشح للمناصب الدولية ولجنة النظام الداخلي والأساسي للمنظمة ولجنة الأوسمة إضافة إلى التقارير المالية والحساب الختامي لعام 2022 وميزانية 2023 للأمانة العامة للمنظمة.



وأشارت إلى أن المجتمعين أوصوا بوضع خطة عمل للمرحلة المقبلة بسبب الأحداث الجارية التي تتطلب وضع البرامج والخطط والاستراتيجيات التي تراعي هذه المتغيرات وتسهم بوضع حلول عاجلة لمقابلة الاحتياجات الإنسانية المتزايدة.



وبينت أن الدورة بحثت مقترحا لتطوير الجوانب التقنية الإنسانية في الجمعيات الوطنية وكذلك مبادرة مشروع التوعية البيئية واستثمار إدارة النفايات ومشروع (اركو) لإدارة الكوارث ومشروع منصة التطوع.



وقالت إن أعمال هذه الدورة واكبها تكريم عدد من شخصيات العمل الإنساني وإقامة معرض «إنسانية فنان» والإعلان عن أفضل الصور الإنسانية على مستوى الجمعيات الوطنية العربية.



وأعربت عن التقدير لرعاية رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن لأعمال الدورة الـ 47 للمنظمة، مشيرة إلى أن هذه الرعاية تعد تأكيدا آخر على اهتمام دولة قطر بالعمل الإنساني بالمنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر.



إلى ذلك، أعلنت المنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر فوز المصور بجمعية الهلال الأحمر عدنان النوه بالمركز الثاني لأفضل صورة بجائزة المنظمة للتصوير الفوتوغرافي.



وأعرب مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام بالجمعية خالد الزيد في اتصال هاتفي مع (كونا) على هامش تكريم الفائزين، عن سعادته لحصول النوه على المركز الثاني لأفضل صورة معبرة عن الكوارث الطبيعية أو من صنع الإنسان على مستوى الجمعيات الوطنية العربية.



وأضاف الزيد انه تم خلال الدورة الإعلان عن اختيار عدد من الصور الفائزة التي تم تحكيمها من قبل مجموعة حكام من ذوي الخبرة والكفاءة في مجال التصوير الفوتوغرافي.



وذكر أن الصور الفائزة تنوعت من حيث اللقطات المعبرة التي عكست وعبرت عن الكوارث الطبيعية وغيرها من أحداث وجمعت ما بين مآسي الكوارث والتفاؤل في الحياة، إضافة إلى صور الأطفال ونشاط المتطوعين في مجال العمل الإنساني وخدمة الإنسانية.