أعلن رئيس قطاعي الموارد والعلاقات العامة والإعلام والمشاريع بجمعية النجاة الخيرية عبدالله الشهاب، عن انطلاق مبادرة 10 آلاف أضحية في الدول الأشد احتياجا حول العالم.



وقال الشهاب: تبلغ قيمة الأضحية 30 دينارا والهدف المالي يبلغ 300 ألف دينار، مبينا أنه يستفيد من هذه المبادرة قرابة 250 ألف إنسان في مختلف الدول الفقيرة، لافتا إلى أن «النجاة» دأبت على تنفيذ هذا المشروع الموسمي «مشروع الأضاحي» تلبية لرغبات المحسنين وإحياء لسنة عظيمة من سنن الإسلام، وكذلك إطعام الطعام والتوسعة على الفقراء في هذه الأيام المباركة، وإدخال البهجة والسعادة على نفوسهم، وتعزيز قيم التكافل الاجتماعي والتراحم بين المسلمين.