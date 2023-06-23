سامح عبدالحفيظ - رشيد الفعم



أجواء إيجابية سادت الاجتماع الحكومي النيابي الذي عقد في مجلس الأمة أمس بين اللجنتين التنسيقيتين، والذي خصص لبحث أوجه التعاون فيما يخص المرحلة المقبلة.



مصدر نيابي قال لـ «الأنباء» إن التفاؤل وبوادر التعاون سادا الاجتماع الذي كان بداية للتنسيق، حيث وضعت «خطة تشريعية حكومية - نيابية» بخطوط عريضة ورئيسية. وأضاف المصدر أن ما تم الاتفاق عليه يعتبر نقاطا واسعة حيث سيصدر رئيس اللجنة التنسيقية البرلمانية النائب د.حسن جوهر بيانا تفصيليا يوضح فيه أوجه الاتفاق وتسلسل التشريعات التي ستوضع على جدول أعمال المجلس خلال الفترة المقبلة في دور الانعقاد الأول. حضر الاجتماع من الجانب النيابي النواب د.حسن جوهر وعبدالله فهاد ود.عادل الدمخي وفهد بن جامع وفهد المسعود ومتعب الرثعان وعبدالله الأنبعي وسعود العصفور وأسامة الشاهين، ومن الجانب الحكومي الوزراء عيسى الكندري، د.سعد البراك وفالح الرقبة والشيخ فراس السعود.



من جانب آخر، وافق مكتب مجلس الامة على الاقتراح المقدم من الأمانة العامة بشأن مواعيد عقد جلسات المجلس، على أن تكون الجلسات في شهر يوليو 2023 أسبوعيا بواقع 7 جلسات، وبما لا يتعارض مع قرار ديوان الخدمة المدنية بشأن إجازة عيد الأضحى المبارك. وستعقد الجلسات تباعا حسب التواريخ التالية: الثلاثاء 11 يوليو 2023 - الأربعاء 12 يوليو 2023 - الخميس



13 يوليو 2023 (جلسة خاصة) - الثلاثاء



18 يوليو 2023 (جلسة خاصة) - الثلاثاء 25 يوليو 2023 - الأربعاء 26 يوليو 2023 - الخميس 27 يوليو 2023 (جلسة خاصة).