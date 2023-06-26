أعلنت ادارة العلاقات العامة في البلدية جاهزية استعدادات وتحضيرات فرق البلدية بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك، مبينة أن فرق النظافة العامة وإشغالات الطرق ستكثف جهودها الميدانية خلال أيام العيد بشأن الترتيبات لخدمة المساجد وجموع المصليين وتوفير الحاويات والقيام بأعمال التنظيف للساحات العامة المخصصة لإقامة مصليات صلاة العيد ومنع اقامة محاصير للأضاحي وعدم التعامل مع القصابين الجائلين في مناطق السكن الخاص والنموذجي. وأوضحت أن الادارات المعنية في البلدية أنهت الاستعدادات بالمحافظات الست بتأمين 1020 عامل نظافة سيتم توزيعهم فجر أول أيام عيد الأضحى المبارك على المصليات والمساجد التي تقام فيها صلاة العيد وتوفير 641 حاوية وأكثر من 23 تنكر مياه ومكبسا لخدمة جموع المصلين في جميع محافظات الدولة.



من جانبه، أكد مدير عام البلدية بالوكالة ورئيس قطاع محافظتي الاحمدي وحولي ومدير فرع محافظة الاحمدي م.سعود الدبوس جاهزية استعدادات إدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق بمحافظة الأحمدي طوال أيام عطلة العيد.



وقال الدبوس إن الفرق الميدانية قامت بتنظيف الساحات التي ستقام فيها مصليات العيد وعددها 13 ساحة موزعة على مناطق علي صباح السالم، صباح الأحمد، الوفرة، جابر العلي، المنقف، العقيلة، الفحيحيل، ابو حليفة، الرقة، هدية، الأحمدي، الصباحية والظهر، بالإضافة الى توفير 380 عامل نظافة و13 تنكر مياه و250 حاوية مختلفة الاحجام، وسيتم توزيعهم على الأماكن المخصصة للمصليات.



بدوره، قال نائب المدير العام لقطاع المساحة بالوكالة ومدير فرع بلدية الفروانية م.محمد صرخوه: إن إدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق بمحافظة الفروانية انتهت من التحضيرات والترتيبات اللازمة لتنفيذ الخطة الميدانية أثناء عطلة العيد، مشيرا الى تنظيف 10 ساحات في مناطق الفروانية، خيطان، الرحاب، اشبيلية، الرقعي، العارضية، صباح الناصر، الفردوس، عبدالله المبارك وغرب عبدالله المبارك الى جانب توفير 10 عمال نظافة لكل مصلى و10 حاويات سعة 240 وتوزيعها لكل مصلى ومكبسين وتنكرين مياه سيتم توزيعهم على مساجد ومصليات العيد.



من جانبه، قال نائب المدير العام لقطاع محافظتي العاصمة والجهراء بالوكالة ومدير فرع بلدية محافظة الجهراء م.ثامر المطيري إن الفريق الرقابي قام باستعداداته بشأن الأماكن التي سيتم فيها اقامة صلاة عيد الأضحى المبارك وتشمل 6 ساحات بمناطق النسيم: الساحة مقابل الصناعية، سعد العبدالله مقابل مسجد الحزام قطعة 9، ساحة مقابل مركز شباب الجهراء وساحة خلف المخابز الكويتية، ساحة الجهراء الرياضية مقابل مرور الجهراء.