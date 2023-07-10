منصور السلطان



‏أمر النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ طلال الخالد بالقبول الفوري لـ 100 طالب أفرزتهم القرعة العلنية التي أقيمت امس الاول للطلبة الضابط، ليكون مجموع القبول الفوري 600 طالب ضابط.



‏وكانت القرعة العلنية بدورة الطلبة الضباط الدفعة 48 من حملة شهادة الثانوية العامة ممن اجتازوا الشروط والمعايير الأمنية، أقيمت في ساعة متأخرة من يوم امس الاول بميدان أكاديمية سعد العبدالله للعلوم الأمنية لالتحاق تحت رعاية النائب الاول وبحضور وكيل وزارة الداخلية الفريق انور البرجس، وأسفرت القرعة عن قبول 500 طالب و100 احتياط من 5590 متقدما مستوفين لشروط القبول.



وأكد الفريق البرجس أن وزارة الداخلية تحرص على ترسيخ مبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص أمام جميع المتقدمين من أبناء الوطن المستوفين لشروط القبول ومتطلبات الالتحاق.



‏حضر القرعة جمعية الشفافية الكويتية ووسائل الاعلام المختلفة إلى جانب عدد من قيادات وزارة الداخلية يتقدمهم الوكيل المساعد لقطاع التدريب والتعليم اللواء بدر البالول وعدد من قيادات وضباط القطاع.