عاطف رمضان



واصل فريق الضبطية القضائية شن حملاته الكهربائية على مستوى محافظات الكويت الست، وذلك لرصد التعديات والمخالفات وفق قانون 48 لسنة 2005 والقرار الوزاري 121 لسنة 2017.



وحول ذلك، قال نائب رئيس الفريق أحمد الشمري في تصريح لـ «الأنباء»، ان فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة يزيد من معدل استهلاك الكهرباء في العقارات مما يستدعي التحقق من التوصيلات الكهربائية، وذلك بهدف الكشف عن التعديات والمخالفات الجسيمة على شبكة الكهرباء.



وأفاد الشمري بأن حملات الوزارة مستمرة، حيث بلغ عدد المحاضر أكثر من 150 محضرا وعقارا مخالفا تم قطع التيار الكهربائي عنها، وذلك خلال فترة شهر ونصف الشهر، وان هذه العقارات المخالفة يقطنها عزاب مما يوجد بيئة للتعدي على شبكة الكهرباء نتيجة العشوائيات وبيوت الصفيح التي غالبا يقوم بها بعض الملاك والمستثمرون الأجانب بغرض الربح المادي.



وزاد قائلا: لن نتهاون في ضبط تلك التعديات وقطع التيار الكهربائي عن الأجزاء المخالفة التي تتسبب في وقوع خطر على سلامة وأرواح الناس وسلامة شبكة الكهرباء خصوصا خلال فترة الصيف.



وأشار الشمري الى ان فريق اللجنة المشتركة للتصدي لظاهرة العزاب قام امس السبت بحملة واسعة بمنطقة السالمية وتحديدا في منطقة البيوت الحكومية بهدف ضبط التعديات على الشبكة وأيضا متابعة العقارات المخالفة التي يقطنها عزاب وفق القانون 125 لسنة 1992، حيث قام الفريق بقطع التيار الكهربائي عن عدد من المنازل.



وبين ان الحملات مستمرة، وان وتيرة قطع التيار الكهربائي ستتصاعد خلال الفترة المقبلة، خصوصا ان ذلك يأتي تزامنا مع بداية الحملة المقرر أن تكون فترتها 6 أشهر.



ولفت إلى أن الأنشطة المخالفة التي كشفها الفريق نتيجة التعديات على الشبكة من غرف وبيوت صفيح وعشوائيات تهدد سلامة الشبكة نتيجة الأحمال العالية التي تستغل لتلك العقارات التي تحول البيت الحكومي الواحد فيها الى اكثر من 50 و60 غرفة او شقة يتم تقسيمها بصورة مخالفة للقوانين والقرارات المنظمة.



وزاد الشمري: لن نتهاون مع أي ضغوط تمارس على الفريق.