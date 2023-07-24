سامح عبدالحفيظ - سلطان العبدان



عقدت لجنة تعزيز القيم اجتماعا أمس لمناقشة موضوع الربا في المؤسسات الحكومية بحضور ممثلي المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

وقال مقرر اللجنة النائب حمد العبيد قدمنا أكثر من حل لقضية الاستبدال، على رأسها إلغاء هذه الفوائد والربا الفاحش على المتقاعدين.

وبين العبيد أن هناك حلولا أخرى، منها طرح نوافذ إسلامية للمرابحة، لافتا إلى أن نظام المؤسسة وقانونها يسمحان بذلك، وإذا لم يسمح القانون فاللجنة مستعدة لتقديم قانون يتيح للمؤسسة توفير الكيان الإسلامي.

وأوضح العبيد أنه تم عرض قانون إسقاط فوائد الاستبدال الذي تقدم به ومجموعة من النواب.

من جانبه، قدم النائب خالد الطمار اقتراحا بقانون بإنشاء صندوق استثمــاري للمتقاعدين يتبع «التأمينات» يتم فيه وضع المبالغ التي يوفرها المتقاعدون وتكون نسبة المشاركة مناصفة بين المؤسســــة والمتقاعدين، بحيث تضمن المؤسسة رأس المال ولا تقل نسبة الربح المخصصة لهم عن النسب التي تحددها البنوك لعملائها.