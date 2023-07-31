سامح عبدالحفيظ ـ سلطان العبدان



أقرت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية، خلال اجتماعها أمس، زيادة علاوة الأولاد إلى 100 دينار، وإلغاء سقف الـ 7 أبناء. وقال رئيس اللجنة النائب شعيب المويزري إن اللجنة صوتت بأغلبية الحاضرين على زيادة علاوة الأبناء من 50 إلى 100 دينار لجميع موظفي الحكومة والقطاع الخاص وأصحاب المهن والحرف، مع إلغاء سقف الـ 7 أبناء، فتصبح العلاوة مفتوحة لتشمل جميع الأبناء. ولفت المويزري إلى الاتفاق مع الجهات الحكومية التي حضرت الاجتماع على عقد اجتماع مع المكتب الفني للجنة لإعداد دراسة خلال شهرين بشأن إنشاء شركة المحاصيل الزراعية. وأشار الى ان اللجنة وافقت في اجتماعها السابق بالإجماع على رفع سقف الراتب التقاعدي إلى ألف دينار، وزيادة بنسبة 5% لما فوق الألف دينار إلى سقف 2750 دينارا، كما وافقت بالإجماع على رفع قيمة القرض الحسن إلى 21 ضعفا للراتب التقاعدي.



من جانب آخر، قال النائب حمدان العازمي إنه تقدم بمقترح لتعديل المادة 17 من مشروع قانون المفوضية العليا للانتخابات» بإضافة المساس بالصحابة إلى الجرائم التي تمنع المواطن من الترشح.