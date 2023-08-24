

استقبل نائب رئيس التحرير الزميل عدنان خليفة الراشد وفدا من مجموعة الصين للإعلام (CMG)، حيث شهد اللقاء بحث سبل تعزيز وتطوير التعاون الإعلامي بين الجانبين. وقد أعرب الوفد الزائر، الذي ضم المديرة التنفيذية للمكتب الإقليمي لمجموعة CMG في الشرق الأوسط فائزة تشان لي، ونائب رئيس التحرير بالمجموعة إلهام لي، ومدير قسم التعاون الدولي جعفر وان، عن إشادته بدور «الأنباء» البارز وتميزها على مستوى الكويت والمنطقة في تناول قضايا الشأن الصيني وتغطية مختلف أوجه التعاون بين البلدين والشعبين الصديقين.



وتعد مجموعة الصين للإعلام، التي تأسست رسميا في 19 أبريل 2018 ويكون رئيسها بدرجة وزير، أحد أكبر التكتلات الإعلامية في العالم، حيث تم إنشاؤها من خلال دمج تلفزيون الصين المركزي (الذي يضم شبكة تلفزيون الصين العالمية) وإذاعة الصين الوطنية وراديو الصين الدولي، كما يعمل بالمجموعة ما يقرب من 50 ألف موظف.



ولدى مجموعة CMG التي تعمل داخل الصين وخارجها 65 مكتبا خارجيا منها 8 مكاتب إقليمية، كما أنها تدير شبكة بث واسعة تضم 47 قناة تلفزيونية، منها 7 قنوات دولية تقدم محتوى بـ 6 لغات، و17 نطاق تردد راديوي يستهدف جمهورا صينيا وبرامج إذاعية بـ 44 لغة تستهدف جمهورا عالميا، بالإضافة إلى 3 مواقع إخبارية رئيسية ومجموعة متنوعة من الصحف والمجلات وتطبيقات المحمول، وحسابات الوسائط الاجتماعية على منصات موجودة داخل الصين وخارجها، فضلا على 17 صحيفة ودورية يتم توزيعها على الصعيد الوطني.