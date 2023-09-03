

دارين العلي



بدأت وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة مساء امس الأول تفعيل خدمة الربط الإلكتروني مع وزارة الداخلية للبدء في عملية تحصيل مديونيات فواتير الكهرباء من الوافدين المغادرين البلاد سواء عبر المنافذ البرية أو الجوية.



وقالت مصادر مطلعة في وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة إن «عملية الربط تمت في وقت قياسي دون أي عراقيل بين أنظمة الكهرباء والداخلية»، مبينة أن عمليات التحصيل لم تعق مسافرا عن الالتحاق برحلته. وأشارت المصادر إلى تفاوت المبالغ التي تم تحصيلها من المغادرين سواء عن طريق مكتب خدمة العملاء في مطار الكويت أو عبر آلية الدفع الإلكتروني، حيث ان المديونيات اختلفت من وافد لآخر.



وفي سياق منفصل، وافق الجهاز المركزي للمناقصات العامة على طلب وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة ترسية أعمال الصيانة المدنية في محطات القوى الكهربائية وتقطير المياه على الشركات صاحبة أقل الأسعار المتوافقة للشروط الفنية والمالية حيث بلغ إجمالي تلك الأعمال 12.682 مليون دينار. وأشار الجهاز إلى موافقته على ترسية أعمال الصيانة المدنية في محطة الدوحة الشرقية على الشركة صاحبة أقل الأسعار المطابقة للشروط العامة والخاصة والمواصفات الفنية بمبلغ إجمالي 791844 دينارا.



ووافق الجهاز على ترسية تلك الأعمال في محطة الصبية على الشركة صاحبة ثاني أقل الأسعار المطابقة للشروط والمواصفات بمبلغ إجمالي 4.195 ملايين دينار، وترسية الأعمال على الشركة صاحبة أقل الأسعار فيما يخص محطة الشويخ والمطابقة للشروط بمبلغ 1.443 مليون دينار، وفيما يخص محطة الشعيبة وافق الجهاز على ترسية الأعمال المدنية للشركة صاحبة أقل الأسعار بمبلغ 1.481 مليون دينار، لافتا إلى أنه فيما يخص محطة الزور الجنوبية فتمت الترسية على الشركة صاحبة ثاني أقل الأسعار بمبلغ 2.774.



ولفت إلى أن المبلغ الذي يخصص لإجراء الأعمال المدنية لمحطة الدوحة الغربية بلغ 1.994 مليون دينار.