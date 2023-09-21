أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، امس، بمقتل وإصابة 5 من القوات السورية في اشتباكات متقطعة مع الدفاع الوطني في المربع الأمني بمحافظة الحسكة بشمال شرقي سورية.



وقال المرصد، الذي يتخذ من لندن مقرا له، في بيان صحافي امس: «قتل عنصر من قوات النظام، وأصيب 4 من عناصر الشرطة التابعة للنظام، في اشتباكات بين الأخيرة من جهة، وعناصر من الدفاع الوطني من جهة أخرى، داخل المرابع الأمني في مدينة الحسكة، تزامنا مع انتشار دبابات في أحياء المدينة».



وأفاد المرصد بأن الاشتباكات تدور بشكل متقطع بين الطرفين بعد محاصرة مقر قائد الدفاع الوطني، مشيرا إلى إصابة 5 مدنيين بينهم سيدة ومسن، بطلقات نارية طائشة في الاشتباكات التي اندلعت بين قوات النظام وعناصر الدفاع الوطني في المدينة، حيث جرى إسعافهم إلى المستشفى لتلقي العلاج.



كما سقطت عدة قذائف هاون ضمن الأحياء السكنية الخاضعة لنفوذ الإدارة الذاتية، وذلك في حي الصالحية والمفتي وغزيران في مدينة الحسكة، دون تسجيل خسائر بشرية، بينما اقتصرت الأضرار على الماديات.



وشهد المربع الأمني في مدينة الحسكة امس، تصعيدا بين قوات الجيش السوري وعناصر الهجانة من جهة، وعناصر الدفاع الوطني من جهة أخرى، حيث دوت انفجارات عدة بالقرب من حديقة تشرين وفرع أمن الدولة في حي المحطة، ترافق مع اندلاع اشتباكات متقطعة بين الطرفين، وسط استخدام الأسلحة الرشاشة واستقدام دبابات لاقتحام مقر الدفاع الوطني بعد محاصرته بالعشرات من العناصر.



كما شهدت المنطقة حركة نزوح للسكان باتجاه مناطق سيطرة قوات سورياالديموقراطية «قسد».