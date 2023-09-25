أكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان أن تبادل الرسائل مع الإدارة الأميركية مستمر. ولفت عبداللهيان، خلال لقائه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إلى أن خطة سلطنة عمان لاتزال مطروحة على الطاولة، في إشارة إلى الوساطة العمانية للعودة إلى محادثات إعادة إحياء الاتفاق النووي. وأضاف «إذا كانت الأطراف الأخرى مستعدة، فنحن جادون في العودة إلى خطة العمل الشاملة المشتركة حتى تعود جميع الأطراف إلى التزاماتها»، وفق ما نقلت وكالة «تسنيم» للأنباء امس. كما قال وزير الخارجية الإيراني فيما يتعلق بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، متى عملت الوكالة ضمن الإطار الفني، فإن الأمور ستسير في الاتجاه الصحيح. لكن كلما فضل الآخرون آراءهم السياسية على القضايا الفنية للوكالة، فستسوء الأمور.



وقال عبداللهيان إن القنبلة النووية ليس لها مكان في العقيدة الإيرانية.



من جهة أخرى، ذكرت وزارة الأمن الإيرانية امس أنها أحبطت محاولة لتنفيذ 30 تفجيرا متزامنا في طهران وألقت القبض على 28 «إرهابيا» قالت إنهم على صلة بتنظيم «داعش».



وقالت الوزارة في بيان نقلته وكالة «تسنيم» للأنباء «ينتمي بعض (المقبوض عليهم) إلى تنظيم «داعش»، وبعضهم لديهم تاريخ من الانتماء إلى جماعات مسلحة في سورية وأفغانستان وباكستان وإقليم كردستان العراق».