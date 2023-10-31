خلال شهر أكتوبر العالمي للتوعية بسرطان الثدي، نظمت مجموعة الملا ـ مجموعة الأعمال الرائدة والمتعددة الاختصاصات ومقرها الكويت ـ عددا من الندوات التوعوية حول سرطان الثدي لموظفات المجموعة إلى جانب تقديم تسهيلات لإجراء فحوصات بأسعار خاصة لدى مراكز طبية رائدة في الكويت.



وأقيمت الندوة التوعوية الأولى في المقر الرئيسي لمجموعة الملا بمنطقة الشويخ يوم الإثنين 23 أكتوبر بالتعاون مع فريق طبي متخصص من مستشفى رويال حياة الشريك الاستراتيجي لمجموعة الملا وأحد أفضل المستشفيات الخاصة والفاخرة في الكويت، وعقدت الندوة التوعوية الثانية في المكتب الرئيسي للملا الهندسية يوم 25 أكتوبر بالتعاون مع فريق طبي من وزارة الصحة.



كما تعاونت المجموعة أيضا خلال شهر أكتوبر العالمي للتوعية بسرطان الثدي مع شركة ميد سل في الكويت لتوفير العديد من الفحوصات في المختبرات الطبية لموظفات المجموعة بأسعار خاصة.



حضرت الندوة الأولى دانة أنور الملا الرئيس الاستراتيجي لمجموعة الملا يرافقها أعضاء من الطاقم الطبي من مستشفى رويال حياة، حيث حصل زميلاتنا في المقر الرئيسي لمجموعة الملا، على معلومات قيمة حول أهمية الفحص المبكر عن سرطان الثدي وخدمات الدعم الطبي المتوافرة حاليا في مستشفى رويال حياة.



كما انضمت أنفال نبيل الملا رئيسة شركة الملا الهندسية إلى فريقها من الموظفات في الندوة التوعوية الثانية التي عقدت بالمقر الرئيسي لشركة الملا الهندسية بالتعاون مع الفريق الطبي من وزارة الصحة، حيث حصلت الموظفات على شرح عن أهمية الفحص المبكر لسرطان الثدي، بالإضافة إلى تقديم سرد للدعم الطبي والخدمات المتوافرة بالمؤسسات الطبية الحكومية.



وتعليقا على هذه المناسبة، قالت دانة أنور الملا الرئيس الاستراتيجي في مجموعة الملا: يسعدني المشاركة في المبادرة التوعوية بسرطان الثدي التي نظمها فريقنا مع مستشفى رويال حياة لدعم صحة موظفينا.



وأضافت: في مجموعة الملا نلتزم بدعم مبادرات الصحة العامة التي تهدف إلى تعزيز قيمنا الأساسية المتمثلة في المشاركة الاجتماعية الإيجابية وتعزيز نظام حياة صحي بين موظفينا نحو مجتمع صحي ومزدهر.



وأشادت رئيس الملا الهندسية أنفال نبيل الملا بالجهود التي بذلها الفريق الطبي لوزارة الصحة، مضيفة: ممتنون للدعم الكبير من الفريق الطبي لمشاركتهم لنا وقتهم وجهودهم ومعلوماتهم القيمة حول هذا المرض الخطير وطرق الوقاية منه بالكشف المبكر وأساليب العلاج الأساسية ونتطلع إلى فرص مستقبلية للتعاون بهدف تبادل المعرفة حول القضايا الصحية المهمة. وخلال الجلستين التوعويتين، قام الفريق الطبي الذي تضمن أطباء ومعالجين مختصين من مستشفى رويال حياة ووزارة الصحة بتقديم معلومات قيمة لموظفات المجموعة حول أهمية الفحص المبكر لسرطان الثدي بتقديم معلومات عامة ودراسة عملية لبعض الحالات.



كما حصلت موظفات المجموعة على عروض خاصة لإجراء الاختبارات والفحوصات الطبية في مراكز ميد سل الطبية خلال شهر أكتوبر التوعوي، حيث تلقوا معلومات وإرشادات حول أفضل طرق الكشف المبكر كإجراء وقائي.