بحث الموافقة على تسجيل الطلبة الموظفين دون اشتراط الإجازة الدراسية أو التفرغ في ضوء قرار مجلس الخدمة



آلاء خليفة



يجتمع صباح اليوم مجلس جامعة الكويت في تمام الساعة العاشرة صباحا بمبنى الإدارة الجامعية.



وكشفت مصادر لـ «الأنباء» ان مجلس الجامعة سيناقش قرار مجلس الوزراء وكتاب وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي بشأن فك التداخل في الاختصاصات بين كل من جامعة الكويت وديوان الخدمة المدنية ووزارة المالية، وتحديد اختصاصات مجلس جامعة الكويت في هذا الشأن، وعدم إصدار لوائح وقرارات ذات طابع مالي إلا بعد العرض على وزارة المالية، وذلك في ضوء قرار مجلس الوزراء رقم 865 المتخذ في اجتماعه رقم 29-2023/3 المنعقد في 21 اغسطس الماضي، وتوجيه مجلس الجامعات الحكومية في هذا الشأن.



كما يناقش مجلس الجامعة كذلك توصيات الأمانة العامة ممثلة بإدارة الموارد البشرية بشأن قرار مجلس الجامعة الخاص بتطبيق سياسة الاحلال بالجامعة، ورأي إدارة الشؤون المالية بعدم اصدار أي لوائح أو قرارات ذات طابع مالي أو طلبات استعانة بخدمات على مجلس الجامعة إلا بعد التأكد من توافر الاعتماد المالي اللازم لإصدار تلك اللوائح أو القرارات وذلك في ضوء قرار مجلس الوزراء بفك التداخل في الاختصاصات بين كل من جامعة الكويت وديوان الخدمة المدنية ووزارة المالية.



وأفادت المصادر بأن مجلس الجامعة سيناقش عددا من البنود، اهمها التصديق على محضر اجتماع مجلس الجامعة السابق، والموافقة على تسجيل الطلبة الموظفين دون اشتراط الاجازة الدراسية او التفرغ على ضوء قرار مجلس الخدمة المدنية بهذا الشأن وترقية عدد من اعضاء هيئة التدريس.



وأشارت المصادر إلى ان مجلس الجامعة سيستعرض كذلك اقتراحا من الأمانة العامة للجامعة بشأن إنشاء لائحة إدارة وتشغيل وصيانة أجهزة وأنظمة التحكم في الدخول والخروج وتفعيل البطاقات الذكية لجميع مرافق جامعة الكويت.



وفيما يتعلق بملف الانتقال الى حرم جامعة الكويت لمدينة صباح السالم الجامعية ـ الشدادية، يناقش مجلس الجامعة اقتراح وقف انتقال كلية العمارة إلى الحرم الشمالي لكلية العلوم الحياتية بمدينة صباح السالم الجامعية، والإبقاء في موقعها الحالي بحرم العديلية بالتنسيق مع جامعة عبدالله السالم لحين الانتهاء من مباني الكلية بمدينة صباح السالم الجامعية.



وبينت المصادر ان مجلس الجامعة يستعرض كذلك اقتراحا لمكتب نائب مدير الجامعة للشؤون العلمية بشأن تعديل لائحة الغش والإخلال باختبارات القدرات الأكاديمية بجامعة الكويت، ومقترح كلية التربية بشأن إنشاء قسم «تكنولوجيا التعليم»، وتوصية لجنة الشؤون العلمية ومذكرة كلية الدراسات العليا بشأن مشروع برنامج ماجستير التربية في القيادة التنفيذية.