بشرى شعبان



قامت اللجنة المختصة للعمل على الربط والتنسيق بين الهيئة ومؤسسات المجتمع المدني وجمعيات النفع العام بالتنسيق لزيارة جمعيات النفع العام لإدارة علاقات العمل التابعة لقطاع حماية القوى العاملة بالهيئة للتعرف على آليات تقديم الشكاوى من العمالة وإجراءات التحقيق من قبل الموظفين المختصين.



وبينت الهيئة، في بيان صحافي، ان الزيارة تهدف الى إطلاع مؤسسات المجتمع المدني على الإجراءات الخاصة بإدارة علاقات العمل وكيفية التعامل مع شكاوى العمالة الوافدة، تنفيذا للاتفاقيات المبرمة بين الهيئة وجمعية حقوق الإنسان الكويتية وجمعية العمل الاجتماعي وجمعية الهلال الأحمر الكويتية، كما تم الرد من قبل موظفي إدارة علاقات العمل على جميع استفسارات الجمعيات المستضافة.



وأكدت الهيئة أن هذا اللقاء جاء بعد تجهيز مكاتب لمؤسسات المجتمع المدني وجمعيات النفع العام بمقر مركز إيواء العمالة الوافدة، وأبدت جمعيات النفع العام استعدادها خلال اللقاء بترجمة قانون العمل والمطبوعات الخاصة بتوعية العمالة إلى لغات متعددة من قبل جمعية حقوق الإنسان الكويتية، بهدف التعرف على حقوقهم وواجباتهم داخل الكويت، وحمايتهم القانونية، كما تقدمت اللجنة بالشكر الى مؤسسات المجتمع المدني وجمعيات النفع العام.