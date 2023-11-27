ماضي الهاجري - سامح عبدالحفيظ - عبدالعزيز المطيري



أكد رئيس لجنة الأولويات النائب عبدالله فهاد أن رفع مستوى معيشة المواطنين أولوية قصوى لا تحتمل التباطؤ أو التراخي، داعيا الحكومة إلى أن تفي بالتزاماتها وتعهداتها بشأن الزيادات الشاملة للموظفين والمتقاعدين في جلسة 19 ديسمبر.



وقال فهاد إن مجلس الأمة أقر الخارطة التشريعية في جلسة 15 نوفمبر الماضي، حسبما تم اقتراحه في لجنة الأولويات وتم إرسال كتب إلى جميع اللجان البرلمانية باستعجال القوانين المدرجة ضمن هذه الخارطة. وأضاف أنه تم إنجاز قانون رفع الحد الأدنى للمعاشات التقاعدية في أول جلسة، مبينا بشأن جلسة الغد الثلاثاء أنه سيتم تقديم بند تقارير اللجان عن القوانين وعلى الخطاب الأميري بعد الاستجواب مباشرة. وأكد أن من أبرز الموضوعات التي ينتظرها الشعب في هذه الجلسة مناقشة قانون غرفة تجارة وصناعة الكويت والتصويت على المداولة الثانية لقانوني تنظيم الوكالة العقارية ومكافحة احتكار أراضي الفضاء، مؤكدا أنه ستتم مناقشة تعديل قانون الأشخاص ذوي الإعاقة في جلسة الأربعاء. وأضاف أنه بعد ذلك ستتم مناقشة قانون المنطقة الاقتصادية الشمالية إذا انتهت اللجان المعنية من إعداد التقارير. من جانبه، قال النائب عبدالوهاب العيسى إنه سيتقدم بطلب إدراج قانون المنطقة الاقتصادية الشمالية (مدينة الحرير) على جدول أعمال جلسة الغد الثلاثاء من دون تقرير اللجنة لإقراره في المداولة الأولى. وقالت مصادر نيابية لـ «الأنباء» ان نوابا أعدوا طلبا لتمديد جلسة الغد الثلاثاء حتى الانتهاء من قانوني «الوكالات العقارية» و«الأراضي الفضاء» وكذلك جلسة الأربعاء حتى الانتهاء من تعديل قانون المعاقين.