حنان عبدالمعبود



أطلقت الحملة الوطنية للتوعية بمرض السرطان (كان) دوري كرة القدم للهواة الكويتي السادس، بهدف التوعية بالأمراض السرطانية للحد من مخاطرها والكشف المبكر لها، ما يسفر عن ارتفاع نسب الشفاء.



وفي هذا الإطار، أوضحت عضو مجلس الإدارة وعضو اللجنة التنفيذية للحملة د.حصة الشاهين ان الدوري يقام بالتعاون مع أكاديمية «هايدو» الذراع الرياضية لحملة «كان» والهيئة العامة للرياضة للعام السادس برعاية كريمة من شيخ المعلقين خالد الحربان.



وبينت أن مبادرات «كان» التي تنفذها طوال العام بهدف التوعية من الأمراض السرطانية سواء كانت صحية أو علمية أو ثقافية واجتماعية يحرص القائمون عليها وعلى تضمينها نشاطا رياضيا لأهمية هذا الجانب في التشجيع على تبني أنماط حياة صحية تتضمن النشاط البدني.



وأضافت أن «كان» تسعى إلى تنويع هذه الأنشطة بما يتناسب مع كافة فئات المجتمع لتحقيق رسالتها، ولعل ازدياد إقامة مثل هذه الأنشطة الرياضية المختلفة يعد مؤشرا هاما على توجه مجتمعي لتبني أسلوب حياة يكون النشاط الحركي جزءا لا يتجزأ من الممارسات اليومية أو الأسبوعية.



من جانبه، قال رئيس أكاديمية «هايدو» عبدالله الصالح إن «كان» تتشرف بإطلاق هذا الحدث الرياضي الهام والذي من خلاله يتعلم الشباب كيفية شغل أوقات فراغهم بالرياضة والاستفادة مما تعكسه من إيجابية على نمط حياتهم.



وقال إن الحملة حرصت على الربط بين الرياضة والأمراض المزمنة وعلى رأسها السرطان، ذلك أن الرياضة تشكل حجر الأساس في إبعاد الشباب عن عوامل المخاطرة التي تؤدي إلى تقليل المناعة والإصابة بالأمراض.



من جهته، أعرب شيخ المعلقين خالد الحربان عن امتنانه لرعاية هذا الدوري الذي يشجع على شغل أوقات الشباب بعمل مفيد يعود على صحتهم بالنفع والفائدة، فضلا عن رسائل التوعية التي يبثها حول الأمراض السرطانية.



واستذكر أهل الكويت في الماضي ودورهم البارز في رفعة شأن بلدهم والذي تشهد به بلدان العالم، داعيا الشباب الى ضرورة السير على خطى الأجداد ومواصلة المسيرة التي تضع الكويت في مراتب متقدمة، وتعمل على إعلاء شأن الرياضة الكويتية في المحافل العالمية.