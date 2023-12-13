دارين العلي



اختتمت الهيئة العامة للبيئة مشاركتها في فعاليات قمة المناخ cop 28 المنعقدة في الإمارات بمشاركة عدد من الجهات المعنية في الدولة.



وقالت مدير عام الهيئة العامة للبيئة بالوكالة م.سميرة الكندري في تصريح لـ «الأنباء» ان القمة شهدت تسليم الكويت لاستراتيجيتها خفيضة الكربون لعام 2060 والتي سبق ان اطلقتها الهيئة وسيتم ادراجها قي موقع السكرتارية للاتفاقية الإطارية لتغير المناخ.



وشكرت الكندري بمناسبة اختتام فعاليات الاتفاقية الاطارية لتغير المناخ الوفد الفني المشارك في القمة والوفد التفاوضي من الكويت والذي ضم عدة جهات بالدولة اهمها مؤسسة البترول الكويتية والشركات التابعة لها ووزارات النفط والكهرباء والماء والاشغال والهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية.



ولفتت الى ان الهيئة اشرفت خلال القمة على جناح الدولة الذي سلط الضوء على المشاريع البيئية التي تقوم بها الجهات المعنية والتي من شأنها تقليل الغازات الدفيئة ذات العلاقة المباشرة بتغير المناخ ومنها وزارة الصحة ومعهد الكويت للأبحاث العلمية.



وأشارت الى انه تم عقد عدة ورش علمية في جناح الكويت والتي تصب ضمن جهود الدولة في معالجة الآثار البيئية لتغير المناخ والحد من انبعاثات الغازات الدفيئة وحماية البيئة وتحقيق الاستدامة البيئية، حيث شارك فيها بالإضافة الى الهيئة العامة للبيئة ومعهد الكويت الابحاث العلمية، الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية ووزارة الكهرباء والماء وغيرها.



وتحدثت عن الاجتماع الذي عقدته مع وفد الكويت التفاوضي لاتفاقية الامم المتحدة الاطارية لتغير المناخ ضمن الاجتماعات اليومية لأعضاء الوفد قبل انتهاء المؤتمر، حيث عمل اعضاء الوفد على متابعة مستجدات المفاوضات والتصدي للقرارات التي تؤثر على مصلحة الكويت.