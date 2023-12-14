أسامة أبو السعود



أعلنت وزارة الاوقاف والشؤون الإسلامية عن وصول المسجلين في المنصة المركزية للحج لعام 2024، إلى 45 ألفا ممن أبدوا رغبتهم في الحج بالعام القادم وذلك بعد إغلاق التسجيل في المنصة اليوم الأربعاء الموافق 13 ديسمبر.



وبهذا الصدد أوضح وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية د.بدر المطيري أن الحصة المخصصة لحجاج الكويت هي 8000 حاج وأن القبول خضع للمعايير التي وضعتها الوزارة، وبين المطيري أن الوزارة قامت بفرز الحجاج المقبولين مباشرة والذين وصلت لهم رسائل نصية عبر هواتفهم من خلال الارقام التي قاموا بتسجيلها في الطلب.



ودعا المطيري الحجاج المقبولين إلى ضرورة استكمال عملية تسجيلهم لدى الحملات خلال 5 ايام فقط من خلال معرض الحج والعمرة الخامس والذي سينطلق اعتبارا من اليوم الخميس 14 الجاري ويستمر لغاية 20 من الشهر ذاته ليطلع الزوار والحجاج على الخدمات المقدمة من الحملات المشاركة.



بدوره، أعلن وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية المساعد لقطاع الإعلام والعلاقات الخارجية محمد المطيري أن وزارة الأوقاف ستفتتح معرض الحج والعمرة الخامس اليوم وحتى 20 الجاري في أرض المعارض بمنطقة مشرف صالة (8) تحت رعاية وزير الإعلام ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية عبدالرحمن المطيري. وأوضح المطيري ان المعرض سيقام بمشاركة مجموعة من حملات وشركات الحج المعتمدة والجهات ذات العلاقة، وذلك بهدف تعريف الحجاج المقبولين عن الخدمات المقدمة للحجاج واسعار الحج.