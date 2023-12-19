القاهرة - هالة عمران



عقد د.مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اجتماعا مع اللواء د.خالد فودة محافظ جنوب سيناء، لمتابعة واستعراض الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات التي تتم داخل نطاق المحافظة، وذلك بحضور د.إيناس سمير، نائب محافظ جنوب سيناء، وم.كرم معوض، مستشار محافظ جنوب سيناء للتخطيط، وم.أحمد إبراهيم، ممثل عن الشركة العربية العالمية للبصريات.



وفي مستهل الاجتماع، تم استعراض الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات التي من المقرر افتتاحها في الفترة المقبلة، حيث أشار محافظ جنوب سيناء، في هذا الصدد إلى أن تكلفة تنفيذ تلك المشروعات تجاوزت الـ 4.5 مليارات جنيه، وذلك في عدد من القطاعات والمجالات المهمة، منها: الخدمية، والثقافية، والتراثية، والترفيهية، والتجارية، وغيرها، مؤكدا أن تلك المشروعات من شأنها أن تسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وكذا جذب المزيد من الحركة السياحية لمختلف مدن المحافظة.



وأوضح اللواء د.خالد فودة أن تلك المشروعات تشمل: منصة مضمار الهجن، قرية التراث البدوي، أماكن إيواء الهجن، مجلس المدينة الجديد، الوحدة البيطرية بالهجن، مسجد الهجن، الحديقة المركزية، المنظومة الأمنية الموحدة ومبنى الرصد المرئي، المول التجاري ومبنى البنوك، وبحيرات الأكسدة.



ولفت المحافظ إلى أن من بين المشروعات المقرر افتتاحها مشروع تنفيذ توسعات بمحطة معالجة صرف صحي بنظام برك الأكسدة بمدينة شرم الشيخ، بطاقة 7500م3/يوم، بتكلفة إجمالية تصل إلى 195 مليون جنيه، هذا إلى جانب مشروع إقامة مبنى مجلس مدينة جديد لمدينة شرم الشيخ، موضحا ان إنشاء هذا المبنى الجديد الذكي صديق البيئة، يتمتع بالعديد من الإمكانات المتقدمة على المستوى التقني والتكنولوجي، بما يحقق الاستدامة ومفاهيم البيئة الخضراء.



وأضاف المحافظ أن من بين المشروعات المقرر افتتاحها، مشروع الحديقة المركزية، بمنطقة حي النور بجوار مجلس مدينة شرم الشيخ الجديد، والمقامة على مساحة 18 فدانا، وتحتوي على العديد من الأنشطة الحيوية والخدمية، التي تخدم أهالي وزائري المدينة، حيث بها مول تجاري، ومجمع بنوك، وحضانة، ومجموعة من المطاعم المتنوعة ذات السمعة العالمية، هذا إلى جانب مسرح مكشوف، ونوافير وبحيرات مائية، وأماكن للجلوس.



وأشار المحافظ إلى مشروع مبنى المول التجاري ومجمع البنوك، بالحديقة المركزية المقرر افتتاحهما أيضا، موضحا أن المول يتكون من 17 محلا تجاريا، و4 مطاعم، بالإضافة إلى مناطق مفتوحة، وكذا مجمع البنوك.



وعن مشروع حماية مدينة شرم الشيخ من أخطار السيول، أوضح المحافظ أن هذا المشروع تضمن تنفيذ 15 بحيرة صناعية بسعة تخزين تصل إلى 4 ملايين متر مكعب، و9 سدود بسعة تخزينية تقدر بنحو 2.6 مليون متر مكعب، هذا إلى جانب تنفيذ 13 قناة مفتوحة بطول 47.3 كم، و11 حاجز توجيه بطول 2.6 كم، بالإضافة إلى 13 بربخا.