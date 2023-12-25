بداح العنزي



أصدر مدير عام البلدية م. سعود الدبوس تعميما بشأن إنشاء منصة الكترونية لمخالفات البلدية. وتضمن التعميم التالي:



- استنادا لنص المادة (44) من القانون (33) لسنة 2016 بشأن بلدية الكويت.



- وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل في ميكنة مخالفات لوائح البلدية التي يتم تحريرها من قبل مفتشي البلدية.



- وحرصا على ضمن صدور المخالفات وفق قواعد وبيانات وقوانين وأحكام لوائح البلدية لضبط المخالفات في بلدية الكويت، ولسلامة الاجراءات المتبعة في تحرير تلك المخالفات.



- وعليه يستوجب استخدام التكنولوجيا لتسهيل وتسريع عملية رصد ومعالجة المخالفات، ويتضمن ذلك استخدام الانظمة الرقمية، وفق قواعد وبيانات وقوانين وأحكام لوائح البلدية.



- على أن يكون اثبات المخالفات وتوجيه الانذارات من خلال جهاز الكتروني مرتبط بمنصة وبرنامج آلي يشمل مراحل ضبط وتحرير المخالفات والاجراءات التالية لها، تبدأ من الوحدة التنظيمية الى الادارة القانونية ومنها الى إدارة التحقيقات وربط البرنامج مع منصة (سهل/ هويتي) على أن يتم الاستغناء بشكل نهائي عن الانذارات والمخالفات الورقية.



- الأمر الذي يستدعي وضع خطة زمنية واجرائية لاعداد منصة الكترونية لتنفيذ ميكنة مخالفات لوائح البلدية والانذارات على أن تكون كالتالي:



أولا: نوجه قطاع التطوير والمعلومات بإعداد مقترح بتشكيل فريق عمل او اكثر لاعداد البرنامج بكافة مراحل اثبات المخالفات الكترونيا مع ربط منصة المخالفات ببرنامج سهل وبرنامج هويتي.



ثانيا: اعداد خطة خلال شهرين لربط برنامج المخالفات في الاجهزة الذكية متضمنة التالي:



1 - اسم وبيانات المفتش ونوع لائحة ضبط المخالفات (صفة الضبطية القضائية).



2 - المكان المحدد للمفتش وفق طبيعة اختصاصه ومركز عمله.



3 - الزمان المحدد لوقت عمل المفتش والتي على أساسها يسمح له بممارسة عمله.



4 - إدراج جميع المخالفات الواردة في كل لائحة على حدة ضمن هذا البرنامج.



5 - تضمين البرنامج امكانية طلب الصلح للمخالفات التي تقبل الصلح.



6 - ان يتضمن البرنامج امكانية تصوير واقعة المخالفة.



7 - ان يتضمن البرنامج تحديد موقع المخالفة جغرافيا، ووقت وتاريخ المخالفة.



8 - الاسترشاد بنماذج المخالفات والانذارات المعتمدة، والمعمول بها حاليا لاعداد النموذج الالكتروني، مع امكانية طباعته ورقيا على شكل BDF.



9 - ان يشمل نموذج المخالفة الالكتروني توقيع المخالف على أقواله.



10 - التنسيق مع وزارة التجارة والهيئة العامة للمعلومات المدنية وذلك لربط بيانات كافة الانشطة التي تقع ضمن اختصاص رقابة البلدية ضمن البرنامج الزمع اعداده لميكنة المخالفات الكترونيا.



11 - عمل باركود خاص لكل نشاط او اعلان صادر له رخصة من بلدية الكويت، يمكن المفتش من خلاله اظهار بيانات الترخيص والاعلان لتسهيل قراءة بيانات الرخصة.



12 - ربط جميع الرخص الصادرة من بلدية الكويت أيا كان نوعها، ليمكن الوحدات الادارية المختصة من متابعة انتهاء هذه الرخص.



ثالثا: على أن يشمل البرنامج احصائية لعمل المفتشين وذلك لمتابعة أدائهم، وربطها مع الامتيازات الوظيفية والمالية، مع مساءلة ذوي الضبطية الخاملة.



رابعا: يقوم قطاع التطوير والمعلومات بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية والمختصة بتطبيق ما جاء في هذا التعميم خلال فترة لا تزيد على 6 أشهر، وهو موعد الغاء المخالفات الورقية بشكل نهائي.



خامسا: على كافة قطاعات البلدية وافرعها بالمحافظات الالتزام بما جاء بهذا التعميم والتعاون مع قطاع التطوير والمعلومات لانجاز تحول المخالفات من ورقي الى الكتروني.