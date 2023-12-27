عبدالكريم العبدالله



أجرى فريق طبي كويتي بمستشفى مبارك الكبير برئاسة استشاري جراحة الأوعية الدموية د.حسين صفر عملية تصحيح مسار في جراحة الأوعية الدموية تمثلت بزراعة «شريان» من الفخذ إلى منتصف الساق بنجاح لمريضة كويتية في العقد السابع من العمر تعاني من ارتفاع ضغط الدم وقصور بشرايين القلب. وذكر استشاري جراحة الأوعية الدموية في مستشفى مبارك الكبير د.حسين صفر في تصريح لـ «الأنباء» انه في البداية تم عمل قسطرة تشخيصية أظهرت انسداد بشرايين الفخذ والركبة وتحتها في الطرف السفلي الأيسر مع وجود شريان واحد تحت الركبة بمنتصف الساق، وبعد إجراء عملية الزراعة، اختفت آلام الطرف السفلي الأيسر.



وأشار د.صفر إلى أن وحدة جراحة الأوعية الدموية بمستشفى مبارك الكبير هي أعرق وأول وحدة جراحية دموية - الوحدة الأم - في الكويت، وأن تأسيسها منذ حوالي 25 عام بسواعد كوادر كويتية وطنية تقود لتصحيح مسار جراحة الأوعية الدموية.