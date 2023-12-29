الموافقة على إقرار لائحة موحدة لعمل المكاتب الاستشارية بالجامعة وضوابط عملها مع مراعاة ظروف كل كلية

الموافقة على مقترح كلية الدراسات العليا بإعلان شروط القبول وأعداد المتوقع قبولهم للعام الجامعي 2024/2025



آلاء خليفة



وافق مجلس جامعة الكويت أمس الخميس على تعويض تكاليف نشر الأبحاث العلمية الممولة وغير الممولة دون ربطها بمستوى تصنيف المجلة التي سينشر فيها البحث.



جاء ذلك في تصريح صحافي لأمين عام الجامعة بالإنابة المتحدث الرسمي باسمها د.فايز الظفيري عقب اجتماع المجلس برئاسة مدير عام الجامعة بالإنابة د.مشاري الحربي. وقال الظفيري إنه تمت الموافقة أيضا على إقرار لائحة موحدة لعمل المكاتب الاستشارية بالجامعة وضوابط عملها مع مراعاة الظروف الخاصة لكل كلية بما لا يتعارض مع الضوابط والمعايير العامة وإجراءات العمل الخاصة بمكاتب الاستشارات والتدريب بكلياتها ومراكزها. وأشار إلى موافقة المجلس كذلك على اقتراح تعديل البند الثاني من المادة (14) من قواعد وإجراءات دعم البحث العلمي وعرض التقرير السنوي لمجلس النشر العلمي ومركز دراسات الخليج والجزيرة العربية للعام الجامعي (2022/2023) من مكتب نائب مدير الجامعة للأبحاث. وذكر أن مجلس الجامعة وافق على طلب كلية الدراسات العليا باستثناء بعض الحالات من الحد الأقصى والمسموح به بتسجيل وحدات دراسية خلال الفصلين الأول والثاني من العام الجامعي 2022/2023 والفصل الدراسي الأول من العام الجامعي 2023/2024 وتوصية مجلس الكلية في اجتماعه المنعقد بتاريخ 16 اكتوبر الماضي في هذا الشأن.



وأفاد الظفيري بأن مجلس الجامعة وافق أيضا على مقترح كلية الدراسات العليا بإعلان شروط القبول وأعداد المتوقع قبولهم للعام الجامعي (2024/2025).