عبدالله قنيص



وجّه محقق مخفر شرطة القشعانية بفتح تحقيق في حادثة وفاة مواطن إثر تعرضه لركلة بعير.



هذا، وفشلت محاولات إنقاذ المواطن رغم نقله من موقع الحادثة بالعبدلي إلى مستشفى الجهراء بواسطة طائرة إسعاف، وسجلت قضية حملت رقم 3/2024 جنح القشعانية.



وحول تفاصيل القضية، قال مصدر أمني إن ضابط مخفر شرطة القشعانية تلقى اتصالا من مستشفى الجهراء بوصول مواطن من مواليد 1979 وان محاولات اسعافه من قبل اطباء المستشفى فشلت، كما تضمن تقرير الأطباء أن الوفاة ناتجة عن ركلة بعير.



وأضاف المصدر: فور تلقي مخفر القشعانية البلاغ جرى عمل تحريات خلصت الى ان الحادثة وقعت في مزرعة بمنطقة العبدلي كيلو 56.



من جهة اخرى، ابلغ مواطن من مواليد 2003 مخفر شرطة الصبية عن شخص مجهول كان على متن بقي قام بالاصطدام به فسقط أرضا وهرب الجاني، وقال المبلغ ان «البقي» لم تكن عليه أي لوحة وأبلغ رجال الأمن عن مواصفاته، وسجلت قضية دهس وهروب.