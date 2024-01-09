

منصور السلطان



تمكن رجال أمن مخفر الفحيحيل من إلقاء القبض على 3 وافدين يروجون الخمور المحلية في منطقة الفحيحيل وبحوزتهم 120 قنينة خمر جاهزة للبيع.

وأفاد مصدر أمني بأنه خلال تجول إحدى دوريات أمن مخفر الفحيحيل مساء أمس في منطقة الفحيحيل، وذلك ضمن الخطة الأمنية للانتشار الأمني السريع التي يشرف عليها قائد منطقة الفحيحيل العميد غنيم العتل، تم الاشتباه بـ 3 أشخاص يسيرون على الأقدام حاملين معهم أكياسا، وفور رؤيتهم دورية الشرطة لاذوا بالفرار وبعد اللحاق بهم تم ضبطهم، حيث تبين انهم يحملون أكياسا بها 120 قنينة خمر مصنعة محليا وجاهزة للبيع.

وخلال التحقيق معهم اعترفوا بأنهم يقومون بتصنيع الخمور في مسكنهم ومن ثم بيعها على زبائنهم ويقدمون خدمة التوصيل. وبعد الانتهاء من التحقيق تمت إحالة المتهمين والخمور المضبوطة الى الجهة المختصة.