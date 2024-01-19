

القاهرة ـ ناهد إمام



شهد رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وليد جمال الدين مراسم تدشين حجر الأساس لمصنع «فانوارد» لتصنيع الأجهزة المنزلية والمبادلات الحرارية المتنوعة داخل نطاق المطور الصناعي (تيدا ـ مصر) بالمنطقة الصناعية بالسخنة، حيث يقام المصنع على مساحة 26 ألف متر مربع بتكلفة استثمارية تبلغ 12 مليون دولار، ويوفر نحو 300 فرصة عمل 90% منها للعمالة مصرية، على أن تنتهي أعمال الإنشاء للمشروع خلال 9 أشهر.



وتم تدشين حجر الأساس بحضور اللواء وليد يوسف نائب رئيس الهيئة لشؤون المنطقة الجنوبية، ود.إبراهيم عبدالخالق نائب رئيس الهيئة لشؤون الاستثمار والترويج، ويونغ تشونغمان رئيس شركة فانوارد، وليدلوف مدير عام شركة تيدا للتنمية.



وأوضح جمال الدين خلال كلمته أن تدشين مشروع فانوارد هو دليل على تكامل الرؤى بين مصر والصين في مجالات التنمية الاقتصادية بما يحقق الإفادة لشعب البلدين، ووجه الشكر للمطور الصناعي (تيدا ـ مصر) على التعاون مع الهيئة لجذب مزيد من الاستثمارات مما يسهم في تنمية المنطقة الاقتصادية وفتح أسواق جديدة أمام الاستثمارات الصينية، خاصة بعد التوسعات الجديدة والتي تؤكد على الثقة المتبادلة والرغبة المشتركة لتعزيز التعاون الاقتصادي، كما أشار إلي أن مشروع فانوارد للأجهزة المنزلية يعد علامة فارقة جديدة تضيف إلى تكنولوجيا هذا المجال في مصر.



وأكد على الدعم الكامل الذي تقدمه المنطقة الاقتصادية لمثل هذا النوع من المشروعات ليتمكن من النمو والتطور، كما أوضح أن عام 2023 شهد نجاحا كبيرا للتعاون بين المنطقة الاقتصادية والاستثمارات الصينية في ظل الجولات الترويجية التي قامت بها الهيئة والتي أدت إلى مزيد من التوسعات في المشروعات القائمة وعدد من المشروعات الجديدة، وأعلن خلال كلمته عن جولة ترويجية جديدة لجمهورية الصين خلال مايو المقبل، وذلك لتعظيم الاستفادة من الشراكة الناجحة وفتح آفاق جديدة للتعاون.



من جانبه، أعرب يونغ تشونغمان عن سعادته بوضع حجر أساس مشروع فانوارد في أرض مصر المفعمة بالأمل، وأشار إلى أنه تم التخطيط لهذا المشروع ـ الذي يقام داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ـ بعناية لرغبة الشركة في التوسع داخل مختلف الأسواق الدولية، وأوضح أن المشروع يستهدف بعد اكتمال مراحله إنتاج 500 ألف سخان مياه و2 مليون قطعة جزئية سنويا، كما وجه الشكر على الدعم الذي تلقته الشركة من المنطقة الاقتصادية ومن المطور الصناعي (تيدا ـ مصر) للبدء في المشروع، والذي جعل جميع الإجراءات تمر بسلاسة لتسريع وتيرة البدء في تنفيذ المشروع.