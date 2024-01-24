زار وفد الطلبة المشارك في برنامج «كن من المتفوقين» عدة معالم تاريخية وثقافية في جمهورية تونس الشقيقة، بالإضافة الى عدة مشاريع ممولة من قبل الصندوق الكويتي للتنمية في تونس، وذلك ضمن الرحلة الثالثة عشرة التي ينظمها الصندوق لطلبة الثانوية بالتعاون مع وزارة التربية.



واستكشف الطلبة خلال الرحلة المدينة القديمة في العاصمة قرطاج، مرورا بجامع الزيتونة حيث أدوا الصلاة هناك، وفي اليوم الثاني زار الطلبة ساحة القصبة وشاهدوا النصب التذكاري الوطني، كما تذوقوا الحلويات التونسية المشهورة وزاروا العديد من الأسواق الشعبية.



وخلال الرحلة، زار الوفد مشروع محطة كبس الغاز في مدينة زغوان والذي يسهم الصندوق في تمويله بنسبة 100% ويخدم أكثر من 10.000 عائلة تونسية، من خلال نقل 50% من الغاز في تونس الى المناطق البعيدة.



وقال مدير المشروع بلقاسم أولاد أحمد إن المشروع يتكون من محطتي كبس ضغط الغاز وما يقارب ثلاثمائة وأربعة عشر كيلومترا من أنابيب الغاز لنقل الغاز من وإلى الشمال التونسي، بالإضافة الى محطات لنقل الغاز ومحطات لكبس الغاز ومحطات لتزويد المناطق البلدية بولاية بنزرت وولاية أريانة وولاية منوبة.



من جهة أخرى، زار وفد الطالبات المشارك في البرنامج العديد من المعالم التراثية والترفيهية في جمهورية فيتنام الصديقة، بالإضافة الى عدة مشاريع تنموية يسهم الصندوق في تمويلها، حيث تجولن في مدينة نينه بينه في شمال فيتنام، المتميزة بالمناظر الطبيعية الخلابة من جبال وغابات ومعالم أثرية، بالإضافة الى العديد من المعابد، وقضت الطالبات معظم الوقت في رحلة عبر القوارب على نهر ترانق هان.



كما قام الوفد بزيارة مشروع التنمية الريفية المتعددة الأغراض الممول من الصندوق الكويتي للتنمية في مقاطعة داباك «إقليم هوايين».