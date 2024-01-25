أقام قسم الفنون والتصميم الجرافيكي بكلية الآداب والعلوم بالجامعة الأمريكية في الكويت AUK معرض مشاريع التخرج السابع عشر، إذ أتاح المعرض فرصة للطلبة لإبراز أعمالهم الإبداعية التي تضمنت مجموعة من الأفكار الجديدة، بما في ذلك نشر الوعي الاجتماعي والثقافي وتصميم الهوية المؤسسية وريادة الأعمال.



واستمر المعرض لمدة أسبوع، بحيث تم تقييم الطلبة المشاركين من قبل خبراء الصناعة بناء على إبداعهم وعرضهم التقديمي، وقدرتهم على إجراء واستخدام استراتيجيات البحث في التصميم الجرافيكي بفاعلية، إضافة إلى قدرتهم على تخطيط وتنفيذ وعرض تصميم جذاب.



وأعرب رئيس قسم الفنون والتصميم الجرافيكي ويليام أندرسون عن فخره بعرض المشاريع النهائية لطلبة التصميم الجرافيكي المتوقع تخرجهم، إذ تجمع مشاريعهم النهائية كل المعرفة والمهارات التي اكتسبوها في الجامعة وتسلط الضوء على موهبتهم وإبداعهم.



بدورها، ذكرت الأستاذة المشاركة في التصميم الجرافيكي ومشرفة مقرر مشاريع التخرج د.مريم حسينيا إن تنوع المشاريع المتأثرة بالقصص الشخصية والظروف الحياتية هو ما يجعل هذا المعرض فريدا ومميزا، إذ إن رحلة كل طالب وقيمه وشغفه ودوافعه يتم التعبير عنها بطريقة فنية.



ويقام معرض مشاريع التخرج على أساس نصف سنوي، ويجمع الزوار من مجال التصميم الجرافيكي، بما في ذلك خبراء من استديوهات التصميم الغرافيكي ودور النشر وشركات إنتاج الأفلام والفيديو والإعلان وشركات الوسائط المتعددة.



وتحرص الجامعة الأمريكية في الكويت على تشجيع الطلبة على الانخراط في مشاريع تساعدهم في حياتهم المهنية بعد التخرج، بحيث يتمكن الطلبة من الاستفادة العملية من سنوات دراستهم الجامعية، ويتمكنوا من استيعاب متطلبات سوق العمل، إذ يوفر المعرض فرصة للطلبة لدمج نقاط قوتهم في التصميم والتعلم بشكل كامل في عملية مركزة وممتدة من البحث والتعبير البصري.