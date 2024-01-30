استقبل نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة الشيخ فهد اليوسف أمس الاثنين ضابطا برتبة ملازم من خريجي معهد الشرطة النسائية الدفعة 13، وذلك لأداء القسم أمامه بحضور وكيل وزارة الداخلية بالتكليف الفريق الشيخ سالم النواف ووكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون مكتب الوزير اللواء حامد البالول ووكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون التعليم والتدريب اللواء بدر البالول وعدد من قيادات وزارة الداخلية.



وتقدم اليوسف بالتهنئة إلى الخريجة بالانضمام إلى زملائها في ميدان العمل وحثها على البر بقسمها الذي أدته أمام الله ثم الوطن وتطبيق القانون على الجميع وأن تكون قدوة لزملائها في الانضباط العسكري وبذل الجهد والعطاء في خدمة الوطن، متمنيا لها التوفيق في حياتها العملية.



تلا القسم المقدم فاطمة يوسف عنبر.



.. وشهد أداء القسم لضابط خريج دبلوم هندسة إطفاء



‏شهد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة الشيخ فهد اليوسف أمس أداء قسم أحد الطلبة الضباط في قوة الإطفاء العام من حملة شهادة دبلوم هندسة إطفاء، وذلك في مكتبه بمبنى وزارة الدفاع، وبحضور رئيس قوة الإطفاء العام الفريق خالد المكراد. ‏وشدد اليوسف بعد أداء الضابط للقسم، على الالتزام بالقسم ووضع أمن الوطن ومصلحته أمانة في عنقه وأن يبذل الغالي والنفيس في سبيل حماية الأرواح والممتلكات وتحقيق الأمن المجتمعي. ‏حضر أداء القسم ومدير إدارة العلاقات العامة والإعلام العميد محمد بدر ابراهيم ومدير إدارة تدريب قوة الإطفاء العميد عبدالله سلطان أحمد.