

مبارك التنيب



احتجز وافد في نظارة مخفر ميدان حولي على خلفية قضية رقم 2024/20 بعنوان «تصادم ثنائي وقيادة مركبة بحالة غير طبيعية».



وقال مصدر أمني ان عمليات وزارة الداخلية طلبت من قائد دورية في العاشرة من مساء أول من أمس التوجه الى منطقة حولي - شارع المعتصم للتعامل مع حادث تصادم، ولدى توجه رجل الأمن إلى موقع البلاغ شاهدوا مواطنا من مواليد 2000 ووافدا من مواليد 1988، ولدى حديث رجل الأمن مع طرفي الحادث تبين أن الوافد يتلعثم بالكلام وتفوح من فمه رائحة كريهة كأنه تناول شرابا مسكرا وكلامه ليس موزونا، وعليه قام بضبطه وإحالته إلى المخفر.