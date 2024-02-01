محمد راتب

قال أمين سر اتحاد الجمعيات التعاونية فهد الكشتي إنه استشعارا بمسؤوليته الوطنية ودوره التعاوني الفاعل، يحضر اتحاد الجمعيات بالتنسيق مع الجهات الرقابية المعنية لإعداد قائمة سوداء تضم الشركات التي تبيع سلعا غذائية غير صالحة للاستخدام الآدمي وقائمة بالسلع التي يثبت رقابيا التلاعب في بياناتها وتحرر بشأنها محاضر رسمية بمخالفيها للأمن الغذائي تمهيدا لحظر تداولها في الجمعيات التعاونية.



وأكد الكشتي أنه ضمن تحركات الاتحاد المسؤولة لتعزيز جهود الدولة في مكافحة الفساد الغذائي وتوفير سلع صحية للمستهلكين ستتم مخاطبة وكيل وزارة الداخلية ومدير البلدية ومدير عام الهيئة العامة للغذاء والتغذية لتزويد الاتحاد بأسماء الشركات والسلع المضبوطة لتعميمها على الجمعيات لاتخاذ التدابير الوقائية بحق المخالفين وأنواع السلع المضبوطة. وشدد على أن مسؤولي الاتحاد تابعوا باهتمام بالغ ضبط اللجنة الثلاثية التابعة لمجلس الوزراء جاخورا للهجن في كبد تحول إلى مصنع تعبئة مواد غذائية، موضحا أنه تفعيلا لدور الاتحاد في الحفاظ على الأمن الغذائي قرر مشاركة جهات الدولة المعنية مكافحة الفساد الغذائي بإجراءات فاعلة تحد من انتشار الفاسدين وبضائعهم.



وبين أنه سيتم إدراج قائمة سوداء بأسماء الشركات والسلع السوداء التي تضبطها الجهات الرقابية تبيع سلعا غير صالحة للاستخدام الآدمي وقائمة أخرى بالسلع التي تستوجب العناية الفائقة بالمراجعة والفحص الإضافي من قبل الجمعيات قبل عرضها للبيع في منافذها، إلى حين صدور قرار قضائي يعاكس ذلك. وذكر أن تحرك الاتحاد في هذا الاتجاه يأتي ضمن جهود أوسع يقودها لمكافحة المخالفات الغذائية التي تضر بصحة المستهلكين، مبينا أن الاتحاد وضمن حرصه المسؤول للحفاظ على سمعة العمل التعاوني وعلى سلامة المنتجات الغذائية في جميع منافذه بادر باتخاذ هذه الخطوة لدعم جهود الدولة الرقابية نحو تقويض عمليات الاحتيال الغذائي وبما يسرع خطوات تحقيق الأمن الغذائي كماً وجودة.