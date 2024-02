فيلم «Society of The Snow» عمل سينمائي آخر يضاف إلى قائمة الأفلام التي تتحدث عن الصراع من أجل البقاء على قيد الحياة، لكن ما يميزه ويشعل فتيل الإثارة أن حكايته أصلية وحدثت في سبعينيات القرن العشرين في جبال الأنديز.



الفيلم من إخراج «جيه إيه بايونا» وعرض في سبتمبر 2023 ضمن مهرجان البندقية السينمائي الدولي الثمانين، وأطلق بصالات السينما خلال ديسمبر الماضي، بتواريخ مختلفة في عدة دول، وكان العرض العالمي على شبكة «نتفليكس» بتاريخ 4 يناير الماضي، حيث بات متوفرا لدى الجميع عبر المنصة الرقمية.



«Society of The snow» ليس أول فيلم يتطرق لقضية تحطم طائرة فريق الرجبي الأوروغوياني في جبال الأنديز 1972، فقد سبق وتم تقديم الحكاية قبل 30 عاما، مع المخرج «فرانك مارشال» والممثل «إيثان هوك» وكان عنوان الحدوتة «Alive»، وأيضا فيلم وثائقي تضمن مقابلات مع الناجين بعنوان «Alive:20 Years Later»، ولكن هل هناك اختلاف في نسخة «نتفليكس» عن حادثة جبال الأنديز؟، حيث في هذا اليوم المشؤوم أقلعت طائرة أقلتهم من مطار «مونتيفيديو/ الأوروغواي»، والوجهة مدينة «سانتياغو/ تشيلي»، وذلك لخوض مباراة مهمة، على الرحلة التي حملت رقم 571، وتقل على متنها 45 راكبا، كان جميعهم فرحين ومتفائلين، وبعد فترة من الوقت اصطدمت الطائرة بقمم جبال الأنديز المثلجة، نتيجة خطأ ملاحي ارتكبه أحد الطيارين، الأمر الذي أدى إلى مقتل عديد من الركاب.



الناجون من هذه الكارثة حماهم الجزء المتوسط من جسم الطائرة، وبعد استيعاب الصدمة وجدوا أنفسهم محاصرين في أرض مغطاة بالثلج الأبيض المهيب، وسط نقطة متدنية من الجبل، وحرارة تصل إلى أكثر من 30 درجة تحت الصفر، وعليهم التكيف مع كارثتهم تلك، ومواجهة مصيرهم بالاعتماد على بعضهم، وعلى غريزة البقاء التي تتملك الإنسان في مثل هذه الظروف، خصوصا أن فرق الإنقاذ فقدت الأمل بعد مضي 8 أيام على عمليات البحث، لذا يجب عليهم التقليل من استهلاك ما تيسر لديهم من أغذية وحلويات ومكسرات، فالمؤونة تكفي لأسبوع واحد فقط، وبالطبع هذا الشيء جنوني، لأن الجسد بحاجة إلى كميات كبيرة من السكريات والأطعمة، لتحمل كل هذا البرد القارس ريثما يعودون إلى ديارهم، لكن ما الذي سيحل بهم بعد انقضاء الأسبوع الأول، وهم عالقون في أرض جليدية لا أشجار هناك ولا حيوانات؟