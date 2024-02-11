ندى أبونصر



أطلقت «لوياك» حملتها السنوية التاسعة للتبرع بالدم بعنوان «دمك أملهم»، برعاية البنك الأهلي الكويتي وبالتعاون مع «النجم الثلاثي» وفرق الدراجات النارية وبنك الدم المركزي في مجمع البوليفارد بحضور عضو مجلس إدارة «لوياك» فتوح الدلالي، والتي أكدت ان الحملة تهدف إلى إنقاذ حياة الغير، وتسليط الضوء على الفوائد التي تعود للمتبرع من خلال هذا العمل الإنساني النبيل وتوفير أكبر كمية من أكياس الدم. وقالت الدلالي: على مدى تسع سنوات كان المتوسط الذي يتم جمعه من 80 إلى 120 كيس دم، لافتة إلى السعي الى تغيير النظرة المجتمعية عن قائدي الدراجات وانهم سبب الحوادث بل على العكس هم السبب في إنقاذ روح إنسان محتاج الى الدم.



وأضافت: ما كانت هذه الفعالية لولا عمودان نتكأ عليهما وجناحان نحلق بهما لتحقيق هدفنا النبيل في جمع أكياس الدم التي يحتاج اليها بنك الدم، وهما البنك الأهلي الكويتي وشركة النجم الثلاثي فشكرا لها ودائما أحب ان أردد مقولة عندما يتسع المعنى يضيق الحرف، وأي اتساع في المعني من ان نتبرع بماء حياتنا لكي ننقذ إنسانا وخصوصا في هذه الأيام التي نرى فيها الدماء تسيل أنهارا رخيصة على أرض العزة في غزة. وأتمنى ان تذهب حصيلة هذه الفعالية إلى إخوتنا في غزة بعد ان ينتهي كابوس الحرب. وشكرت قائدي الدراجات على التزامهم مع «لوياك» على مدى 9 سنوات، متقدمة بالشكر لجميع المتبرعين ولمسؤولي بنك الدم الذين لا يألون جهدا في تسهيل مهمتنا، كما شكرت رئيس وحدة الاتصالات والعلاقات الخارجية بالإنابة في البنك الأهلي الكويتي صقر آل بن علي والمدير التنفيذي لشركة النجم الثلاثي جعفر بهبهاني على التزامها وتسهيل مهمتنا ومشاركتنا في تغير النظرة السلبية لقائدي الدراجات وتركيز الضوء على الجانب الإنساني لديهم.



بدوره، قال رئيس وحدة الاتصالات والعلاقات الخارجية بالإنابة صقر آل بن علي في البنك الأهلي الكويتي: يسعدنا استمرار الشراكة الوثيقة مع «لوياك» في دعم الحملة ضمن إطار مسؤوليتنا الاجتماعية، ورؤيتنا المشتركة لدعم المجتمع المحلي على جميع المستويات، وتأمين الاحتياجات الضرورية للحياة اليومية، مشيرا إلى إيمان البنك بأهمية التبرع بالدم ودوره في إنقاذ حياة المرضى والمحتاجين لنقل الدم، إلى جانب تعزيز التوعية بأهمية مشاركة جميع فئات المجتمع في إنجاح هذه الفعاليات الهادفة.



وزاد: نشكر الإخوة في «لوياك» على جهودهم المتواصلة في إقامة هذه الحملة سنويا، وتأمين احتياجات بنك الدم المركزي للمساهمة في واحدة من أهم القضايا المجتمعية ألا وهي إنقاذ الأرواح والمساعدة على شفاء المرضى.