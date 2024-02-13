

بيروت ـ أحمد عزالدين



عرض رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة مع المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان يوانا فرونتسكا الأوضاع العامة والمستجدات السياسية والميدانية في ضوء مواصلة اسرائيل لعدوانها على لبنان وقطاع غزة.



واستقبل رئيس المجلس وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال عبدالله بوحبيب، حيث جرى عرض آخر التطورات.



واستقبل الرئيس بري عميد السلك القنصلي جوزيف حبيس مع وفد من أعضاء السلك القنصلي المعتمد في لبنان في زيارة بروتوكولية، الزيارة كانت مناسبة جرى خلالها، عرض لتطورات الاوضاع العامة والمستجدات السياسية في لبنان والمنطقة، وقد ألقى حبيس كلمة أكد فيها أن الوفد يمثل مجموعة كبيرة من الدول الشقيقة والصديقة للبنان وتعمل ما في وسعها من أجل تعزيز العلاقات من بين الدول التي تمثلها في لبنان وكنا حاضرين خلال الازمات التي مر بها وطننا وما زلنا من أجل مساعدته على جميع الاصعدة.



وأضاف حبيس: جئنا اليكم يا دولة الرئيس نستطلع مسار الحلول وسبل الخروج من هذا النفق المظلم، وقد عهدناكم على الدوام من أصحاب الحكمة الوطنية والعزم على الجمع بدل التفرقة، ومؤمنا صلبا بقدرة اللبنانيين على اجتراح المخارج وتضميد الجراح ومواجهة التحديات دون يأس او استسلام.