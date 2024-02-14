

تحت رعاية مدير جامعة الكويت بالإنابة د.مشاري الحربي، أقامت شعبة تكنولوجيا التعليم في قسم المناهج وطرق التدريس بكلية التربية محاضرة توعوية بعنوان «الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي» بإشراف د.وليد العنزي وبالتعاون مع الحرس الوطني، بحضور أمين عام جامعة الكويت بالإنابة د.فايز الظفيري والقائم بأعمال عميد كلية التربية د.عيسى البلهان وعدد من أعضاء الهيئة الأكاديمية، في مسرح كلية التربية بمدينة صباح السالم الجامعية.



وأكد د.وليد العنزي على أهمية التوعية بالأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي، مبينا أن التحول الرقمي يجتاح العالم أجمع خصوصا في المجال التعليمي، مما يدفعنا للاستفادة والاستثمار بهذا المبحث تعليميا وتربويا.



من جهته، توجه د.فايز الظفيري بالشكر للقائمين على هذه الفعالية وطرح هذا الموضوع المهم في عالمنا الديناميكي المتبدل، مؤكدا أنه من المهم مجاراة هذا المجتمع المتسارع التغيير والتطوير للوصول إلى العالمية، خصوصا في المجال التربوي.



بدوره، قام كل من الرائد محمد ناجي وملازم مهندس فهد ناصر بتعريف الذكاء الاصطناعي والمبادئ الأساسية للأمن السيبراني، وكيفية الحماية الشخصية من الاختراق عبر الإنترنت، مع ذكر أمثلة على بعض الهجمات السيبرانية التي قد تضر الأفراد والمؤسسات.



وفي الختام كرم د.وليد العنزي ممثلي الحرس الوطني وشكرهم على هذه المحاضرة القيمة، آملا المزيد من التعاون المستمر مع الجهات المختصة في كل ما يتعلق بخدمة وتوعية المجتمع.