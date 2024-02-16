بشرى شعبان



قام وفد من الهيئة العامة للقوى العاملة برئاسة نائب المدير العام لحماية القوى العاملة بالتكليف د. فهد المراد بزيارة إلى وزارة الموارد البشرية والتوطين الإماراتية وذلك على هامش أعمال الاجتماع الوزاري السابع لحوار أبوظبي وأعمال القمة العالمية للحكومات، وقام المختصون في الوزارة بعرض أحدث ما توصلت إليه الوزارة من أنظمة تعزز حماية القوى العاملة والتفتيش على منشآت أصحاب العمل بالإضافة إلى آخر التعديلات التي تسهم في تنظيم سوق العمل لنقل تجربة دولة الإمارات العربية المتحدة في تطبيق أحدث النظم الإلكترونية وميكنة المعاملات العمالية بما يتواءم مع طبيعة سوق العمل في دولة الكويت للسعي نحو تحقيق الاستقرار للعلاقة التعاقدية مما يحقق استقرار العلاقة بين العمال وأصحاب العمل مما يعود بالنفع على سوق العمل. وأثنى د.المراد على ما وصلت إليه دولة الإمارات العربية المتحدة من تطور في مجال العمل مثمنا دورهم في نقل خبرهم وتجاربهم في هذا المجال للدول المجاورة حيث تعتبر الإمارات دولة رائدة في أنظمة الحماية العمالية.