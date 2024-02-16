اعتبر الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب أن تعليقات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين التي قال فيها انه يفضل الرئيس الأميركي الحالي جو بايدن، إطراء بالنسبة له.



وخلال مهرجان انتخابي في كارولاينا الجنوبية، قال ترامب إن «الرئيس الروسي قد منحني إطراء عظيما في الحقيقة».



واقتبس ترامب كلام بوتين، وأضاف: «لقد قال انه يفضل كثيرا ان يكون الرئيس جو بايدن. هذا مديح وبالطبع هو سيقول ذلك».



وتابع ترامب ان بوتين بالطبع يفضل فوز بايدن في الانتخابات لأنه أوقف استكمال مشروع الغاز الروسي ـ الالماني «نورد ستريم 2» حينما كان رئيسا.



وقال «انا اوقفت نورد ستريم 1 وبايدن وافق عليه بعد ان غادرت، لذلك بوتين ليس معجبا بي».



وأضاف «لا يريدني ويريد بايدن لأنه سيمنحه كل شيء يريده». وتابع «سيحقق احلامه بالحصول على اوكرانيا بسبب بايدن. الرئيس الوحيد من بين الخمسة الأخيرين، الذي لم يمنح روسيا ما تريد هو الرئيس دونالد ترامب».



وتأتي تصريحات ترامب هذه بعد أن قال سابقا انه ربما سيشجع روسيا ان تفعل ما تريد مع دول حلف شمال الأطلسي «الناتو» التي لا تفي بالتزاماتها المالية.



وكان بوتين وصف نظيره الأميركي بايدن بأنه شخص «يمكن توقع» تصرفاته أكثر من دونالد ترامب، لكنه أعرب عن استعداده للتعامل مع الفائز في الانتخابات الرئاسية الأميركية المقررة في نوفمبر أيا يكن.



وردا على سؤال لأحد الصحافيين حول من تفضل روسيا أن يفوز في المواجهة المحتملة بين الرئيس الديموقراطي الحالي والمرشح الجمهوري ترامب، أجاب بوتين: «بايدن، إنه أكثر خبرة. يمكن توقع تصرفاته، إنه سياسي من المدرسة القديمة».



وفي تعليق على الانتقادات المتعلقة بعمر بايدن الذي سيبلغ 82 عاما بعد أسابيع فقط من الانتخابات، قال بوتين: «عندما التقيت بالسيد بايدن قبل 3 سنوات، كان الناس يتحدثون حينها عن عجزه، لكنني لم أر شيئا من هذا القبيل»، في إشارة على ما يبدو إلى قمة عقدت في جنيف.



ويأتي تفضيل بوتين العلني لبايدن على الرغم من انتقادات الأخير اللاذعة لبوتين وبعد أن أعرب ترامب في مناسبات عديدة عن إعجابه بزعيم الكرملين.



كما واجه المرشح الجمهوري انتقادات شديدة بعد أن صرح مؤخرا بأنه سيشجع روسيا على مهاجمة أي دولة في حلف شمال الأطلسي لم تدفع ما يستحق عليها من المال لدعم الحلف.