الالتزام بالتعليمات والجدية والحزم في تطبيق القانون على الجميع دون استثناء أو تمييز

أكد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة الشيخ فهد اليوسف على ترجمة التوجيهات السامية والحكيمة لصاحب السمو الأمير القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ مشعل الأحمد، وذلك ببذل كل الجهود ومواصلة العمل والتعاون والتنسيق بين مختلف القطاعات العسكرية في البلاد، ووضع مصلحة الوطن وحفظ أمنه واستقراره فوق كل مصلحة، مضيفا أن المؤسسة العسكرية يقع على عاتقها اليوم مسؤوليات كبيرة ومهام جسيمة تتطلب الالتزام بالتعليمات والجدية والحزم بتطبيق القانون على الجميع دون استثناء أو تمييز.



جاء ذلك خلال ترؤسه بمقر وزارة الدفاع لاجتماع ضم كبار القيادات بوزارتي الدفاع والداخلية، أوضح خلاله بأن تطوير قدرات وإمكانيات القطاعات العسكرية في البلاد يحظى باهتمام ومتابعة مباشرة من قبل صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد وسمو الشيخ د.محمد الصباح رئيس مجلس الوزراء، ونحن بدورنا سوف نعمل بعون الله تعالى ضمن توجيهات وتعليمات سموهما، من خلال المتابعة الدائمة والمستمرة للجهود التي تبذل والقرارات التي تتخذ، مع الأخذ بعين الاعتبار تسخير جميع الإمكانيات، وتذليل مختلف العقبات في سبيل تحقيق الرؤية والأهداف المرجوة.