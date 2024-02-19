اعتبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في تصريحات بثت أمس أن المجريات على جبهة القتال في أوكرانيا هي «مسألة حياة أو موت» بالنسبة لروسيا وقد تحدد مصيرها.

وقال بوتين في مقابلة مع الصحافي بافيل زاروبين نشرت مقتطفات منها على شبكات التواصل الاجتماعي أمس «أعتقد أنه لا يزال من المهم بالنسبة لنا وبالنسبة لمستمعينا ومشاهدينا في الخارج، أن تفهم طريقة تفكيرنا».



وأضاف: «كل ما يحدث على جبهة أوكرانيا هو بالنسبة لهم تقدم لموقعهم التكتيكي لكنه بالنسبة لنا مصيرنا، إنها مسألة حياة أو موت».



وتحدث بوتين في تلك المقابلة مطولا عن تاريخ روسيا، ولدى سؤاله عن إسهابه في الحديث عن التاريخ الروسي في تلك المقابلة، قال بوتين: «بالنسبة للمستمع الغربي والمشاهد، لم يكن سهلا. بل وأكثر من ذلك بالنسبة للأميركيين».



من جهة أخرى، أعلن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو أن القوات الروسية سيطرت بشكل كامل على بلدة أفدييفكا بالقرب من دونيتسك.



وفي السياق، حمل الرئيس جو بايدن تقاعس المشرعين الأميركيين مسؤولية سيطرة روسيا على مدينة أفدييفكا، بينما يعرقل الخلاف بين الديموقراطيين والجمهوريين في الكونغرس إقرار 60 مليار دولار من المساعدات العسكرية التي تحتاجها أوكرانيا بشدة.

واتصل بايدن بالرئيس فولوديمير زيلينسكي: «لتأكيد التزام الولايات المتحدة بمواصلة دعم أوكرانيا»، بحسب بيان للبيت الأبيض.

وقال البيان إن الانسحاب الأوكراني من أفدييفكا جاء «بعد أن اضطر الجيش الأوكراني إلى تقنين استخدام الذخيرة بسبب تضاؤل الإمدادات نتيجة تقاعس الكونغرس، ما أدى إلى تحقيق روسيا أول مكاسب ملحوظة منذ أشهر».

وأكد بايدن «الدعم القوي من الحزبين في الحكومة الأميركية وفي أوساط الشعب الأميركي لسيادة أوكرانيا وسلامة أراضيها»، داعيا الكونغرس إلى تمرير مشروع قانون الإنفاق بشكل عاجل بما في ذلك المساعدات المخصصة لأوكرانيا.



وأبلغ بايدن زيلينسكي بأنه «واثق» من أن الكونغرس سيجدد المساعدات العسكرية لكييف، قائلا إنه من دون مساعدة الولايات المتحدة فإن كييف قد تخسر مزيدا من الأراضي أمام التقدم الروسي. واعتبر أن فشل المشرعين الأميركيين في الموافقة على تمويل جديد للمساعدات العسكرية لكييف سيكون «سخيفا» و«غير أخلاقي»، مضيفا: «سأكافح من أجل تزويدهم بالذخيرة التي يحتاجون إليها».