

بيروت ـ أحمد عزالدين



عرض رئيس مجلس النواب نبيه بري مستجدات الوضع على الحدود الجنوبية وعمل القوات الدولية التابعة للأمم المتحدة مع رئيس فريق هيئة الأمم المتحدة لمراقبة الهدنة في الشرق الاوسط الجنرال باتريك جوشا والوفد المرافق بحضور رئيس فريق مراقبي الهدنة في لبنان المقدم جيرارد كيرنز.



وقدم الجنرال جوشا للرئيس بري كتابا حول عمل مراقبي الهدنة في الذكرى الـ 75 لتأسيسها عام 1949 وكانت مناسبة لعرض الوضع في ظل الحرب على الحدود وعمليات استهداف المدنيين من قبل اسرائيل.



الرئيس بري استقبل في عين التينة السفير الباباوي في لبنان باولو برجيا وعرض معه الاوضاع.



كما استقبل نائبة المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سورية نجاة رشدي وعرض الأوضاع في لبنان والمنطقة وموضوع النزوح السوري.