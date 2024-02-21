

عبدالعزيز الفضلي



عقد الوكيل المساعد للمنشآت التربوية والتخطيط م.محمد الخالدي الاجتماع السابع لفريق عمل متابعة تنفيذ الخطة المستقبلية لدول مجلس التعاون الخليج العربية، بديوان عام وزارة التربية، والذي يعقد بالفترة بين 20 و21 فبراير، وبحضور ممثلي وزارة التربية والتعليم بدول الخليج العربية وممثل الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية وممثل مكتب التربية العربي والمنسق الوطني للتعليم بدولة الكويت ومدير إدارة التخطيط بالتكليف عبدالعزيز السهو.



بدوره، ذكر الوكيل المساعد للمنشآت التربوية والتخطيط أنه من خلال الاجتماع السابع لفريق متابعة تنفيذ الخطة المستقبلية لدول مجلس التعاون، تم عرض جهود الكويت في تنفيذ محاور هذه الخطة، مما يعكس التزام وزارة التربية بالعمل لتعزيز التعليم وتطويره في مجتمعنا الخليجي، من خلال تبادل الخبرات والعمل المشترك في سبيل تعزيز جهوده وتحقيق الأهداف المشتركة.



من جانبه، قال المنسق الوطني للتعليم ومدير إدارة التخطيط بالتكليف عبدالعزيز السهو: تم خلال الاجتماع مناقشة التدابير والمبادرات التي تم اتخاذها في مجال التعليم والتخطيط التربوي، لتحقيق الأهداف المطلوبة وتنمية القطاع التربوي.



وأضاف أن وزارة التربية استضافت الاجتماع الذي يستمر على مدى يومين لعرض جهود دولة الكويت بمحاور الخطة المستقبلية لوزارة التربية ضمن الخطة المستقبلية لدول مجلس التعاون الخليجي.