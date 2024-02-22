احتفلت شركة الخطوط الجوية الكويتية بمناسبة الأعياد الوطنية مع موظفيها وذلك في مبنى الشركة الرئيسي، بحضور رئيس مجلس إدارة الخطوط الجوية الكويتية الكابتن عبدالمحسن الفقعان وعدد من المسؤولين في الشركة، وكعادتها السنوية، وحرصا منها على مشاركة المجتمع تم تنظيم فعاليات خلال الاحتفالية شاركت فيها عدد من الشركات المتخصصة في تقديم المأكولات الخفيفة والمشروبات وغيرها.



وتخللت الاحتفالية أجواء مليئة بالمحبة والمودة بين الموظفين وحب الكويت، حيث قاموا بالتقاط الصور التذكارية ورددوا الأغاني الوطنية التي ملأت باحة الشركة، وأدت فرقة فاصلا من الفنون الشعبية ذات الطابع التراثي الكويتي، كما تم تزيين مبنى الشركة الرئيسي بألوان العلم الكويتي، إضافة إلى توزيع أعلام الكويت على الموظفين.



وبهذه المناسبة، قال رئيس مجلس الإدارة الكابتن عبدالمحسن الفقعان: يسرنا أن تحتفل الخطوط الجوية الكويتية بمناسبة الأعياد الوطنية، حيث اعتادت الشركة سنويا على تنظيم هذه الاحتفالات بمشاركة موظفيها بمختلف الدوائر.



وأضاف الفقعان: سعداء بإقامة هذا الاحتفال المهم الذي يبرز ويجسد تلك المشاعر الوطنية الصادقة تجاه بلادنا الحبيبة الكويت ودور الخطوط الجوية الكويتية في مثل تلك الاحتفالات، ويحفز الموظفين على مزيد من الإنتاج والفاعلية في خدمة طائرهم الأزرق، مشيرا إلى ان الخطوط الجوية الكويتية دأبت وباستمرار على مشاركاتها المتعلقة بالاحتفالات الوطنية، والتي تؤكد حرصها على مشاركة الشعب مناسباته وأفراحه الوطنية.