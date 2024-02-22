بيروت ـ أحمد عزالدين



عرض رئيس مجلس النواب نبيه بري مع وفد من الكونغرس الأميركي يزور لبنان المساعي الجارية لوقف إطلاق النار في غزة وعلى الحدود اللبنانية الجنوبية.



وضم الوفد، الذي استقبله بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، السيناتور ريتشارد بلومنتال والسيناتور كريستوفر كونز والوفد المرافق بحضور السفيرة الأميركية لدى لبنان ليزا جونسون.



كما تناول البحث الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة، لاسيما المستجدات السياسية والميدانية على ضوء مواصلة اسرائيل لعدوانها على قطاع غزة والقرى والبلدات اللبنانية الجنوبية.



وتابع الرئيس بري المستجدات السياسية والاوضاع العامة خلال استقباله وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال عبدالله بوحبيب.



رئيس المجلس التقى أيضا د.خلدون الشريف، وكان قد استقبل نائب رئيس المكتب السياسي لحركة «أمل» الشيخ حسن المصري الذي سلمه ديوانه الجديد «درب الأمل».