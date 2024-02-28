اعلن البيت الأبيض أن الولايات المتحدة لن ترسل قوات للقتال في أوكرانيا.



وقالت المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي الاميركي أدريان واتسون في بيان «الرئيس بايدن كان واضحا بأن الولايات المتحدة لن ترسل قوات للقتال في أوكرانيا».



وأكدت أن الرئيس جو بايدن يعتقد أن «الطريق إلى النصر» هو أن يوافق الكونغرس على المساعدات العسكرية العالقة «حتى تحصل القوات الأوكرانية على الأسلحة والذخيرة التي تحتاجها للدفاع عن نفسها».



وردا على سؤال عما إذا كان بإمكان الولايات المتحدة إرسال قوات لأغراض أخرى مثل التدريب، أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الاميركية ماثيو ميلر ان إدارة الرئيس بايدن تعارض أي نشر للقوات في أوكرانيا.



وقال ميلر للصحافيين «لن نرسل قوات إلى الأرض في أوكرانيا. الرئيس بايدن كان واضحا للغاية».



وأكد البيت الأبيض ووزارة الخارجية أن الأولوية هي أن يوافق الكونغرس على مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا.



وقال ميلر «نعتقد بشكل أساسي بأن الطريق إلى النصر بالنسبة لأوكرانيا الآن يقع في مجلس النواب الأميركي».