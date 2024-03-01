بيروت ـ أحمد عزالدين

قال رئيس مجلس النواب نبيه بري إن ما يبعث على الأمل أن فلسطين ليست وحدها، خاصة أن البعض حيدوا أنفسهم عنها وعن الدم الفلسطيني الذي يراق فوق ربى فلسطين العربية، بأن يلتقي الأدباء والمثقفون وأصحاب الكلمة من كل العالم العربي في لبنان دعما لفلسطين ورفضا لحرب الإبادة التي تشنها إسرائيل بحق الأطفال والنساء والشيوخ في قطاع غزة وآخرها المجزرة الإرهابية التي ارتكبت بحق النازحين في شمال غزة، حيث أبت آلة القتل الإسرائيلية إلا أن تغمس لقمة خبزهم بالدم.

وأضاف الرئيس بري: نعم لبنان يدفع ثمنا باهظا لقاء وقوفه مع فلسطين وهذا قدرنا، لكن لابد من التأكيد على أن ما يجري في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشريف وان سقوط هذه الجغرافيا العربية ـ لا سمح الله ـ لن يكون سقوطا لفلسطين فحسب، إنما سقوط للأمن القومي العربي، وهو سقوط للإنسانية جمعاء التي تمتحن كل يوم إزاء إخفاقها في لجم عدوانية إسرائيل ووقف حرب الإبادة المستمرة على الشعب الفلسطيني منذ ما يقارب خمسة أشهر متواصلة.

كلام ومواقف الرئيس نبيه بري جاءت خلال استقباله بمقر الرئاسة الثانية في عين التينة الأمين العام للاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب ورئيس النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر د.علاء عبدالهادي على رأس وفد ضم رئيس الملتقى الثقافي اللبناني النائب د.إيهاب حمادة، الأمين العام لاتحاد الكتاب اللبنانيين د.أحمد نزال، رئيس اتحاد الكتاب الجزائريين ونائب الأمين العام للاتحاد العام د.يوسف شقرة، رئيس اتحاد الكتاب العرب في سورية ونائب الأمين العام للاتحاد العام د.محمد الحوراني، الأمين العام للاتحاد العام للأدباء والكتاب الفلسطينيين الشاعر مراد السوداني، الأمين العام لاتحاد الأدباء والكتاب السودانيين ومستشار الأمين العام للاتحاد العام ونائب رئيس اتحاد كتاب أفريقيا د.الفاتح حمدتو، رئيس اتحاد الأدباء والكتاب في العراق د.علي الفواز، رئيس اتحاد كتاب المغرب د.عبدالرحيم العلام، ورئيس الحركة الثقافية في لبنان باسم عباس وعدد من الشعراء والأدباء من لبنان وسورية وفلسطين. ووضع الوفد رئيس المجلس في برامج عمل الاتحاد ودوره في الحفاظ على الهوية العربية وأهمية إنشاء جبهة ثقافية عربية في مواجهة ما تتعرض له الأمة من مخاطر وتحديات وفي مقدمتها ما يحصل في قطاع غزة، وقدم د.عبدالهادي للرئيس بري درعا تقديرا لجهوده، كما قدمت للرئيس عددا من الإصدارات الأدبية الصادرة عن الأدباء والشعراء المشاركين في الوفد.

واستقبل الرئيس بري أيضا النائب السابق لحاكم مصرف لبنان د.محمد بعاصيري.

واستقبل رئيس المجلس رئيس جمعية «قولنا والعمل» الشيخ أحمد القطان الذي سلمه أطروحته لرسالة الدكتوراه بعنوان «مفهوم الشرط وحجيته على اختلاف الأصوليين».