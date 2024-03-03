دارين العلي



قالت مصادر في وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة إن خدمات الوزارة الإلكترونية بلغت 42 خدمة رقمية مقدمة للعملاء عبر موقع الوزارة ومنصة «سهل» وتطبيق وزارة الكهرباء والماء. وأوضحت المصادر أن الخدمات الرقمية تتضمن 10 خدمات الفواتير المنجزة من قطاع خدمة العملاء و8 خدمات كهرباء و6 مياه و8 خدمات العدادات و2 خدمات الشواحن للمركبات الكهربائية و4 خدمات أخرى وخدمة واحدة لكل من التراسل الإلكتروني والاستعلام والشكاوى وإنارة الشوارع ونظام الخدمات.



وبينت المصادر أن الخدمات الرقمية التي وفرتها تأتي في إطار سعيها لتنفيذ توجه الدولة نحو التحول الرقمي لجميع الخدمات بما يسهل على العملاء إنجاز معاملاتهم والاستغناء تماما عن المعاملات الورقية، لاسيما أن الوزارة من الجهات الخدمية التي يراجعها العملاء بصفة يومية.

أكدت تزوّد الأهالي بالماء عبر التناكر

..وإصلاح خط مياه مدينة صباح الأحمد السكنية



دارين العلي



أكدت وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة انتهاء أعمال إصلاح خط المياه العذبة في مدينة صباح الأحمد السكنية الذي حدث به كسر مفاجئ الأربعاء الماضي، ما تسبب في انقطاع المياه عن المدينة. وقالت الوزارة في بيان لها إنها تقوم خلال الفترة الحالية بمراقبة الضغوط التشغيلية للمنطقة حتى يتم إعادة الوضع كما كان عليه في السابق.



وكانت فرق الوزارة توجهت فور وقوع حادث الكسر في الخط الرئيسي للمياه العذبة المغذي للمدينة لإصلاحه، وهو خط بقطر 1200 مم يغذي أبراج المياه، حيث تتم عملية الإصلاح على مراحل مختلفة، ما يستغرق وقتا للإصلاح.



وقالت «الكهرباء» إنه تم البدء في أعمال الإصلاح فور جهوزية الموقع مساء الخميس، واستمر العمل خلال الفترة الصباحية من أمس الأول الجمعة حتى تم إصلاح الكسر وإعادة المياه العذبة إلى الأهالي.



وشكرت الوزارة العملاء على تعاونهم المستمر في مثل هذه الحالات معتذرة عن العطل الذي حدث، وهو عطل طارئ خارج عن إرادة الوزارة.



يذكر أن الوزارة وفرت المياه للأهالي من خلال تناكر المياه.